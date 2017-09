¿Te gusta dormir en el avión? Después de leer esto no lo harás más

(Tomada de la Red)

Hace unos días el portal 'The Independent' presento un artículo el cual mencionaba que Los pasajeros que duermen durante el despegue o el aterrizaje de un vuelo corrían el riesgo de sufrir un daño en los oídos.Normalmente durante estos viajes a muchos de los pasajeros suelen tener los oídos tapados, debido a que la presión dentro de la nave es diferente a la del exterior. En lo regular esta sensación no suele durar mucho basta con tragar algo o bostezar para que desaperezca. Otro metodo infallible para eliminar esa incómoda sensación es abriendo la trompa de Eustaquio, esa pequeña estructura estrecha que comunica el oído con la parte atrás de la nariz.Pero ¿Qué pasa si un pasajero esta dormido durante un vuelo? Evidentemente en esa situación no puede actuar para evitar dicha incomodidad, por lo que lapuede obstruirse provocando un barotrauma, según el sitio web de los Institutos Nacionales de la Salud (EE.UU.)Ante este caso los médicos señalan que en casos serios cuando la trompa de Eustaquio se queda bloqueada durante mucho tiempo, se desarrolla una infección que causa la formación de líquido detrás del tímpano, desarrollando así problemas de oído y dolores.Por lo tanto, los investigadores recomiendan arduamente a los pasajeros procurar mantenerse despiertos durante los despegues y aterrizajes para evitar dicho posibilidad de alguna laceración interna. Con información de ACTUALIDAD.RT