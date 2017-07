Disney prepara grandes sorpresas en sus parques

ANAHEIM, California, EU. (AP)

Disney convocó a los Guardianes de la Galaxia y a un séquito de estrellas de las películas para que le ayuden a modernizar sus parques de diversiones.



El presidente de resorts y parques de Disney, Bob Chapek, presentó las próximas atracciones para los parques de la cadena tanto en Estados Unidos como en el extranjero durante la feria de fans D23 en Anaheim, California, el 15 de julio.



Se prevé que la mayoría de los proyectos queden terminados para 2021, cuando Disney World cumpla 50 años de existencia. Algunos de los estrenos son:



DORMILONES STAR WARS



Un hotel temático se sumará a las atracciones de "Star Wars" en Disney World en Orlando, Florida, incluso Star Tours y la ya anunciada zona Star Wars:



Galaxy's Edge. Chapek aseguró que este resort ofrecerá una experiencia "100% inmersiva", la mayor de todos sus parques. Los huéspedes pueden volverse ciudadanos de la galaxia Star Wars, incluso la posibilidad de vestirse como tales.



EPCOT SE MODERNIZA



Epcot, el segundo parque más antiguo de Disney World, será sometido a una modernización necesaria. Una atracción de "Guardians of the Galaxy" en el Mundo del Futuro modernizará el tema espacial del parque y reemplazará el juego Universe of Energy, que cierra este verano.



La atracción Ratatouille: The Adventure, que se originó en Disneyland Paris, estará ahora también en el Pabellón Francés de Epcot. El TRON Lightcycle Power de Disneyland en Shanghái también llegará a Estados Unidos, al Magic Kingdom.



CENTRO PIXAR



Pixar Pier reemplazará a Paradise Pier en Disney California Adventure como un centro inmersivo para todos los personajes de Pixar. El anuncio refuerza a Disneyland como la principal sede de Pixar. Las nuevas atracciones podrían estar listas para el Pixar Fest en 2018.



MICKEY MOUSE



Mickey Mouse tendrá su propia atracción, aunque todavía no hay fecha. Mickey and Minnie's Runaway Railway reemplazará The Great Movie Ride en los Hollywood Studios, que cierra este verano.



MÁS CRUCEROS



La línea de cruceros Disney Cruise Line tendrá un séptimo barco. Dos nuevos cruceros fueron anunciados el año pasado y Chapek dijo que hay un tercero en desarrollo. Se prevé que los tres queden listos para 2023 y que sean un poco más grandes que los actuales.



LOCURA POR MARVEL



Los Guardianes de la Galaxia llegarán a Francia. Disneyland Paris remodelará su Disney's Hotel New York inspirado en Tony Stark y su legión de amigos superhéroes.