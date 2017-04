5 Tácticas que suelen ser infalibles en cuestión de ligue

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Tener una relación amorosa no es tan fácil, ya que implica varios factores para marche por buen camino.



Y si quieres ser tú quien dé el primer paso debes de tener en cuenta las siguientes tácticas.



1. Una sonrisa te abre miles de puertas



Un buen contacto visual y una sonrisa te pueden llevar a conquistar lo que quieras.



2. Buen sentido del humor



A nadie le gusta salir con una persona que siempre está enojada. Conquístalo con tu buen sentido del humor.



3. No hagas suposiciones



Es importante que desde un inicio sepan sus intenciones así ninguno de los dos se llevará una desagradable sorpresa.



4. El que te guste no es sinónimo de complacencia



Nunca pierdas de vista quien eres y los compromisos que tienes. La honestidad siempre es algo que se agradecerá.



5. Una buena conversación es la base



Platicar y saber qué es lo que quieren y para dónde van les brindará a ambos la oportunidad de saber sus gustos y sobre todo si tienen empatía.