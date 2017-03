¿Cómo lidiar con un bloqueo creativo?

(Tomada de la Red)

¿Escribes? Muchas veces debes de entregar algo, o quieres seguir siendo uno mismo con el bolígrafo y el papel, pero tu mente parece estar atrapada sin salida. Lo mismo puede pasar con cualquier expresión artística, ya sea pintura, escultura, etc.







Ser escritor es haber experimentado, en algún momento u otro, diversos grados de bloqueo del escritor, la sensación de que no tienes nada que decir, o incluso si lo hiciste, no puedes encontrar las palabras. El escritor de psicología Oliver Burkeman investiga qué es lo que pasa en tu cerebro durante estos bloqueos.



El bloqueo del escritor es "una descripción enmascarada a una explicación". Es cierto, algunas investigaciones han demostrado que el temor sobre lo que la gente podría pensar de las palabras tontas que está escribiendo podría mantenerte tratando de escribir cualquier palabra en absoluto, y al final no sale nada.



Científicos aseguran que el primer paso para evitar éste bloqueo es simplemente pensando en que no existe tal. El punto es - y siento mucho tener que decirte esto - para superar el bloqueo del escritor, solo vas a tener que escribir.