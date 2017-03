5 trucos inservibles para bajar de peso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hay reglas para seguir una dieta, hay mandamientos, trucos y tips, pero al contrario de lo que todos quieren hacerte creer, perder peso no tiene que ser complicado.



Y la verdad es que no debería ser así.



Empecemos por desmentir aquellos trucos que siempre te has creído, pero en realidad no te servirán de nada.



- Tomar mucho té verde:



Hay investigaciones que demuestran que tomar té verde puede ayudarte a bajar de peso, pero los efectos no son la gran cosa. Tienes que tomar de 2 a 4 tazas de té verde para quemar 50 calorías… ¡50!



No es mucho… y no vale la pena hacer el esfuerzo… a menos que te guste mucho el té verde.



- Dejar el gluten:



Si eres celíaca, debes dejar el gluten. Pero si no lo eres, no tienes porqué eliminarlo de tu dieta. Los alimentos sin gluten en realidad tienen más azúcar y no sólo te hacen subir de peso, sino que propician los antojos.



- Dejar los lácteos:



Son más los estudios que demuestran que tomar leche y comer lácteos (altos en proteína) propician la pérdida de peso, que los que no. Obviamente todo en exceso es malo, pero en una dieta normal nada debería estar prohibido.



- Reducir el consumo de grasas:



La grasa engorda… dicen. Reducir drásticamente tu consumo de grasas en realidad dificulta la pérdida de peso. Recibir menos del 15% de grasa en tu dieta puede desnivelar tus hormonas y, por ende, crear antojos y aumentar el apetito.



Después de todo, la grasa es la que elimina antojos y provoca saciedad.



El chiste es que entiendas que las grasas no son malas, siempre y cuando sólo consumas las naturales.



- Evitar comida en la noche:



Comer en la noche no sube de peso, pero atascarte con todo lo que encuentras en el refrigerador sí.



La gente tiende a comer mal en las noches, así que no pone atención a las cantidades. Todo esto es el resultado de la fatiga, el hambre acumulado y el fin del día.



Aun así, comer un poco en las noches es necesario, sólo hay que poner atención a los alimentos y las porciones.