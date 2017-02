Nadie sabe qué es ésta extraña criatura marina antigua

(Tomada de la Red)

El año pasado, científicos declararon un misterio de décadas resuelto - esa extraña monstruosidad que ves en la imagen anterior había desafiado durante años la clasificación, pero dos estudios separados dijeron que finalmente tenían pruebas sólidas de que era un vertebrado.





Pero ahora, más investigadores han entrado en la lucha, y dicen que esta conclusión es simplemente errónea - no hay manera de que esta cosa puede ser un pez, lo que significa que todavía no tenemos idea de lo que realmente es.





Apodado el monstruo de Tully, la criatura pertenece al género antiguo Tullimonstrum, y se piensa que habitó las aguas costeras superficiales de los estuarios fangosos en el este de E.U.A. hace 300 millones de años.





Solamente una sola especie, T. gregarium, es conocida, y los fósiles de la criatura se han encontrado solamente siempre en las camas fósiles del cala de Mazon de Illinois. Pero eran claramente abundantes en la región - cientos de fósiles terminaron en el Museo Field en Chicago después del descubrimiento inicial de la especie en la década de 1950.





Como se puede ver en la reconstrucción a continuación, el Monstruo Tully tenía aletas como una sepia, ojos de cangrejo, y una mandíbula en forma de palo:



Este revoltijo de partes del cuerpo lo ha visto comparado con todo, desde moluscos y artrópodos hasta gusanos y, más recientemente, a vertebrados como las lampreas.



"Este animal no encaja en una clasificación fácil porque muy extraño", asegura Lauren Sallan de la Universidad de Pensilvania.





Esta vez, los investigadores están trayendo más preguntas que respuestas, porque mientras están seguros de que el monstruo Tully no es un vertebrado, no están listos para decir lo que podría ser en su lugar.





Y aunque debemos tener en cuenta que este estudio es sólo la interpretación de un equipo en contra de otro, es importante en la ciencia que la evidencia sea definitiva antes de saltar a conclusiones.