Descubre cuál es la mejor mascarilla facial según tu tipo de piel

(Tomada de la Red)

Además de realizar cada día nuestra rutina de limpieza e hidratación, si queremos tener una piel joven, bonita y luminosa, debemos seguir el buen hábito de realizarnos una mascarilla facial una vez por semana. Además, podemos elaborarla con ingredientes caseros y naturales para que sea más económica y eficaz.Descubre en este artículo cuál es la mascarilla facial más adecuada para ti según tu tipo de piel: seca, grasa, mixta, sensible, madura o con acné.¿Qué nos aporta una mascarilla facial?La mascarilla facial nos proporciona una dosis extra de nutrientes para nuestra piel, ya que podemos aplicarnos ingredientes que no podríamos usar como loción.En cambio, al tenerlos unos minutos sobre el cutis, estos penetran a través de los poros de la dermis durante ese tiempo que, además, nos dedicamos para relajarnos.Los tónicos y las cremas o lociones hidratantes nos ayudan a mantener la piel en buen estado.No obstante, la mascarilla facial semanal nos permite equilibrar cualquier trastorno que sufra nuestra piel, ya que sus efectos son más profundos.Por este motivo, lo más importante es saber cuál es nuestro tipo de piel para así aplicarnos la mascarilla adecuada.¿Cuál es tu tipo de piel?Si todavía no lo sabes, te enseñamos a averiguar cuál es tu tipo de piel, así como la mascarilla facial más adecuada.Piel secaLas personas que tienen la piel demasiado seca, es decir, que tienen tendencia a una tez apagada y poco elástica, tienen predisposición a las marcas de expresión y arrugas.Por ello deben aplicarse mascarillas elaboradas con ingredientes muy nutritivos:Aceite de oliva: Rico en ácidos grasos esenciales que nutren en profundidad.Yema de huevo: Fuente de grasas saludables que dejan la piel suave y firme.Piel grasaLa piel grasa necesita nutrientes, igual que cualquier tipo de piel, pero deben ser ingredientes libres de aceites que hidraten la dermis sin dejar brillos.Necesitamos aquellos que tengan una base acuosa para que dejen la piel suave, mate y tersa:Avena: La avena cocina es excelente para hidratar y calmar la piel sin engrasarla.Clara de huevo: La clara de huevo aporta muchos nutrientes y hace un efecto lifting natural para aportar firmeza a nuestro cutis.Piel mixtaLa piel mixta combina zonas grasas (barbilla, nariz y frente) con zonas secas (mejillas y cuello).Por eso necesita ingredientes hidratantes, pero no demasiado grasos, que equilibren el sebo de la piel y nos ayuden a prevenir brillos, sequedad, impurezas, etc.Plátano maduro: El plátano es rico en antioxidantes, vitaminas y minerales. Nutre la piel, calma irritaciones y ayuda a prevenir manchas. Debemos usar un plátano bien maduro y machacado.Aceite de coco virgen extra: El aceite de coco no puede faltar en cualquier cosmético casero, ya que tiene propiedades equilibrantes y, aunque es un aceite, no deja la piel grasa.Además, si lo usamos de manera habitual regula el sebo de la piel y previene las impurezas, indica Informe21 Piel sensibleLas pieles irritadas y sensibles necesitan siempre ingredientes naturales y poco agresivos que aporten nutrientes al cutis para que este vaya teniendo sus propias defensas naturales.Yema de huevo: La yema del huevo cruda aporta ácidos grasos esenciales a nuestro cutis y lo nutre sin engrasarlo, además de darle una gran suavidad.Levadura de cerveza: Al añadir levadura de cerveza a nuestra mascarilla multiplicamos su contenido en vitaminas y minerales, ya que este suplemento es ideal para todo tipo de problemas de piel, cabello y uñas.Piel maduraPara evitar las arrugas y la flacidez en las pieles maduras usaremos ingredientes muy nutritivos y antioxidantes:Aguacate: Excelente fruta que aporta vitaminas, minerales y ácidos grasos.Uvas: Las uvas machacadas junto con la peladura y la semilla son una fuente muy potente de antioxidantes, gracias a su alto contenido en resveratrol.Piel con acnéPara tratar la piel con acné debemos ser muy cuidadosos de no elegir ingredientes con un alto contenido en grasa:Miel: La miel funciona como antibiótico natural para evitar la sobreinfección del acné y mejorar la cicatrización para que no dejen marcas visibles. Debe ser miel de abeja de buena calidad.Yogur: El yogur calma e hidrata la piel sin engrasarla, además de tonificarla y darle firmeza.