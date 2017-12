La mayoría de la gente no siente un dolor intenso al morir

(Tomada de la Red)

Si lo que más te asusta de la muerte es el sufrimiento, buenas noticias: probablemente no morirás sufriendo lo indecible.La mayor parte de la gente, cuando muere, lo hace sin experimentar dolor severo.Cuidados paliativosLa evidencia sobre los cuidados paliativos es que el dolor y otros síntomas, como la fatiga, el insomnio y la respiración, mejoran a medida que las personas se acercan a la muerte.Más del 85% de los pacientes de cuidados paliativos no presentan síntomas graves en el momento en el que mueren.Estos cuidados paliativos incluyen evaluaciones más exhaustivas de las necesidades del paciente, mejores medicamentos y una mejor atención multidisciplinaria (no solo médicos y enfermeras, sino también trabajadores de la salud como terapeutas, consejeros, etc).Al contrario de las percepciones populares, las personas en sus días y horas finales experimentan menos dolor y otros problemas que antes en su enfermedad, indica Informe21 En 2016, aproximadamente una cuarta parte de todos los pacientes de cuidados paliativos (26%) informaron tener uno o más síntomas graves cuando comenzaron los cuidados paliativos. Esto disminuyó a 13.9% cuando la muerte se acercaba.