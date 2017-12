Mujer desafía gigantescas olas para salvar a su mascota que se estaba ahogando

(Tomada de la Red)

En las imágenes, tomadas y compartidas por el usuario de Facebook Alessandro Intini, se aprecia la valentía de la dueña del perrito para buscarlo. A pesar de su esfuerzo, la fuerza de las aguas la deja nuevamente en la playa, mientras que el perrito da botes en el mar.



Cuando la joven parece haber perdido la esperanza, la corriente arrastra el can hacia la playa, donde ella se le aferra y ambos soportan una nueva descarga.







Finalmente, otra persona aparece en la escena y logra conducir al animal a un espacio seguro.



El jefe del servicio local de guardacostas, Chris Ingall, aseguró que la mujer y el perrito tuvieron “bastante suerte” de no terminar arrastrados a la deriva en medio del gélido mar.



“De estar más lejos, la ola la hubiera golpeado por atrás y arrastrado hasta aguas profundas. Por fortuna, la fuerza de las aguas la enviaron de vuelta a la playa. Si no, habría acabado de otra forma, afirmó el funcionario en declaraciones recogidas por el diario 'The Telegraph'.