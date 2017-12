Buscaban diversión con juego pirotécnico y al final todo salió mal

(Tomada de la Red)

A través de Facebook se ha vuelto viral el arriesgado truco que intentaron hacer un joven y su madre mientras jugaban con fuegos artificiales quienes no pensaron que su osada maniobra causaría el pánico entre los asistentes.Ellos quisieron hacer el truco en el que se enciende el pirotécnico en la mano y se suelta antes de que explote, pero todo les salió mal.Según se puede observar en el video que circula por Facebook, la señora sostenía un ‘cohete’ mientras el joven lo encendía. Sin embargo, la mujer no supo qué hacer cuando el artefacto ya estaba encendido, provocando pánico entre quienes la rodeaban.Ella seguía sonriendo y mirando a otro lado mientras el ‘cohete’ se estaba disparando.Todos los presentes gritaron despavoridos, hasta la persona que grababa el hecho, que dejó de grabar inmediatamente.Aquí termina el video de Facebook en mención, por lo que no se tiene mayores detalles de qué ocurrió con la mujer que tenía el pirotécnico en la mano.El clip ya bordea el medio millón de reproducciones en apenas unos días de haber sido publicado.Si bien muchos usuarios han tomado esta escena con humor (ya que, al parecer, el joven reaccionó rápidamente y pudo alejar el pirotécnico), hubo quienes reflexionaron sobre lo peligroso que es manipular este tipo de artefactos explosivos.Fuente: LAREPUBLICA.PE