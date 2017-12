YouTube Red cancela 'Super Size Me 2' por escándalo de acoso

(Tomada de la Red)

Super Size Me es uno de los documentales sobre trastornos alimenticios más conocidos. Estrenado en 2004, mostraba el cambio del director Morgan Spurlock después de comer repetidamente en restaurantes de comida rápida.Los experimentos todavía no habían acabado y Spurlock tenía planeado el estreno de la segunda parte de su documental, el cual sería emitido en YouTube Red. Sin embargo, los acosos sexuales del director han trastocado los planes.El pasado 14 de diciembre, Morgan Spurlock se adelantó a las posibles acusaciones y afirmó que él era parte del problema en torno a los acosos y agresiones sexuales.El documentalista explicó un caso de acoso y otro de presunta violación sexual, la cual él niega. Después de auto inculparse, YouTube Red ha decidido poner fin a uno de sus estrenos más esperados, Super Size Me 2 "Lo sentimos por todas las mujeres afectadas por las recientes declaraciones hechas por Morgan Spurlock.A la luz de esta situación, hemos decidido no distribuir Super Size Me 2 en YouTube Red", afirmó un portavoz de la compañía para The Hollywood Reporter.El servicio de suscripción de YouTube ha perdido uno de sus títulos más importantes, el cual se esperaba para el próximo año 2018. Super Size Me 2: Holy Chicken! fue adquirido el pasado mes de septiembre por 3.5 millones de dólares en uno de los movimientos más ambiciosos de Youtube Red y estaba planeado para que se estrenara exclusivamente en la plataforma a nivel mundial.En la secuela de Super Size Me, Spurlock vuelve a dar un duro golpe a la industria alimenticia, pero esta vez al abrir su propio restaurante de comida rápida. Los resultados del nuevo experimento no los veremos en un documental, al menos por el momento.La alianza de YouTube Red y Morgan Spurlock se afianzó con el lanzamiento de Vlogumentary, un documental de 2016 que resultó ser una victoria para la plataforma de streaming.Una vez más, una personalidad dentro del mundo del cine y la televisión ha sido afectada por los escándalos de acoso sexual. Spurlock ha abandonado la productora Warrior Posts después de sus declaraciones y su nuevo documental no verá la luz en YouTube Red.Esta decisión se une a otras tomadas por servicios de streaming como Netflix, que despidió a Kevin Spacey de House of Cards y HBO, que eliminó todo el contenido del comediante Louis C.K..Fuente: HIPERTEXTUAL.COM