(Tomada de la Red)

Si después de un tiempo de hacer ejercicio o llevar una dieta balanceada sientes estancado tu peso y no ves cambios en tu figura, estos trucos para acelerar el metabolismo te ayudarán.Un estudio del New England Journal of Medicine señala que cuando una persona tiene el metabolismo lento es habitual que su organismo queme muy poca grasa, pero se puede acelerar por medio de diversas acciones como las que propone a continuación.Ingerir aceite de cocoConsumir este tipo de aceite es ideal para acelerar el metabolismo porque contienen ácidos grasos, que ayudan a quemar más rápido las grasas, indica Informe 21 Beber caféTomarlo en ayunas incremente el efecto adelgazante y estimula la masa metabólica siempre y cuando sea sin edulcorantes ni crema.Comer picanteProvoca el aumento de la temperatura del cuerpo, obligándole a consumir mayor energía y quemando mayor número de calorías.Té verdeEs uno de los mejores trucos para acelerar el metabolismo ya que contiene propiedades antioxidantes que promueven la quema grasas. Bebe infusiones a lo largo del día.Consumir salmónEste tipo de pescado es rico en ácidos grasos omega 3, los cuales reducen la resistencia a la leptina, una hormona que facilita la pérdida de peso.Aprovecha estos tips para acelerar el metabolismo pero también recuerda que es muy importante realizar ejercicio para que el efecto sea más eficiente.