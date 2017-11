¿Tienes el colesterol alto? Averígualo con estos síntomas

(Tomada de la Red)

El colesterol alto, un trastorno conocido como hipercolesterolemia, se ha convertido en uno de los llamados “asesinos silenciosos” del ser humano.Aunque este lípido está presente, en cierta medida, en todas las células del cuerpo, su acumulación en las arterias es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares crónicas.Si bien el hígado es el responsable de segregar la mayor parte, sus excesos en el organismo suelen producirse por el consumo habitual de los alimentos que lo contienen.Lo más preocupante es que, debido a la ausencia de síntomas contundentes, muchas personas lo padecen y no toman medidas oportunas para controlarlo.Por este motivo es fundamental aprender a identificar algunas señales que, aunque se pueden confundir con otras afecciones, pueden ser determinantes para detectarlo.¿Las conoces? Descubre las 10 principales.1. Sensación de pesadezLa acumulación excesiva de colesterol malo (LDL) en las arterias es uno de los desencadenantes de una recurrente sensación de pesadez e indigestión.Los lípidos que se retienen en la sangre y el hígado interfieren en la actividad del metabolismo y, a su vez, afectan el proceso de digestión, sobre todo cuando se consumen alimentos ricos en grasa.2. Dificultades visualesEl aumento de los niveles de colesterol produce dificultades circulatorias que, en algunos casos, conlleva dificultades visuales.Los pacientes con este trastorno pueden presentar irritación continúa de los ojos, además de visión borrosa y una coloración amarilla en la parte blanca del globo ocular.3. Mareos y dolor de cabezaEl colesterol no controlado tiende a formar una placa dura en las arterias que, al obstruir la circulación, afecta el proceso de oxigenación celular.Producto de esto es habitual que se presenten mareos, dolores de cabeza tensionales y pérdida del equilibrio y coordinación.4. Inflamación de las extremidadesEl exceso de lípidos en las arterias puede manifestarse con una inflamación notoria de las extremidades. De hecho, algunas veces esta molestia viene acompañada con adormecimiento o sensación de hormigueo.Este síntoma ocurre porque la grasa impide una circulación óptima y, al interferir en el paso del oxígeno, resiente los músculos y las articulaciones.5. Mal alientoUna gran cantidad de pacientes con hipercolesterolemia tienen dificultades para controlar el mal aliento, aun cuando tienen buenos hábitos de higiene.Esto se debe a que la sustancia interfiere en el proceso de digestión, lo cual produce alteraciones en el funcionamiento del hígado y alteraciones en el pH la saliva.6. Dolor en el pechoEl dolor en el pecho es un síntoma que se percibe con facilidad y, aunque puede ser leve, la mayor parte de las veces enciende las alertas.Existen muchas enfermedades que se asocian a su aparición; sin embargo, un gran número de casos están relacionados con la acumulación de colesterol, indica Informe 21 Esto debido a que el lípido dificulta el bombeo de la sangre por parte del corazón y, producto de esto, puede influir en la aparición de hipertensión.7. Debilidad y fatigaExisten muchos factores que pueden influir en la aparición de la sensación de debilidad y fatiga:Enfermedades crónicasDeficiencias nutricionalesExceso de actividad físicaDormir malSin embargo, cuando se produce de forma recurrente, sin razón aparente, sería bueno evaluar si tiene que ver con el aumento del colesterol.Esto porque, como ya lo mencionamos, su acumulación interfiere en la circulación y, al dificultar el paso del oxígeno y los nutrientes, produce debilitamiento tanto físico como mental.8. EstreñimientoEl estreñimiento es un trastorno crónico que se origina por cambios en la actividad del intestino.Si bien casi siempre se produce por malos hábitos alimenticios y problemas digestivos, no está de más considerar que puede ser una consecuencia de la hipercolesterolemia.