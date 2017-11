Lavar los platos es beneficioso para la salud

(Tomada de la Red)

Las actividades físicas ligeras que hacemos diariamente, y que incluyen tareas del hogar como lavar la vajilla, tiene un efecto positivo en la esperanza de vida, como señala una nueva investigación de médicos estadounidenses publicada recientemente en la revista Journal of the American Geriatrics Society.



El trabajo analizó datos de 6.000 mujeres de entre 65 y 99 años. Los científicos registraron su actividad física con rastreadores de ejercicios durante una semana, y equipos de doctores siguieron monitoreando el estado de salud de las participantes a lo largo de los tres años siguientes.



De acuerdo con los resultados obtenidos, la tasa de mortalidad de las mujeres que realizaban una actividad física ligera durante al menos 30 minutos al día fue un 12% menor que la registrada entre aquellas que llevaban un estilo de vida poco activo físicamente. Asimismo, el aumento del ejercicio hasta una hora al día (con 30 minutos de actividad física moderada) redujo la probabilidad de muerte en un 39%.





"No tenemos que correr maratones"

Por 'actividad física' los autores del trabajo entienden también las tareas del hogar, como limpiar la casa y lavar los platos, así como paseos al aire libre.



"El aumento de los niveles de actividad física, tanto ligera como moderada, podría ser casi tan efectivo como el ejercicio regular riguroso a la hora de prevenir una enfermedad crónica importante", comentó una de las autoras del estudio, Andrea LaCroix.



"No tenemos que correr maratones para mantenernos sanos", concluyó.



https://actualidad.rt.com/actualidad/255611-lavar-platos-beneficio-salud