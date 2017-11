Gana 8,5 millones de dólares en la lotería, pero casi los pierde

(Tomada de la Red)

Este viernes por fin se resolvió un interrogante que tuvo en vilo a muchos rusos durante casi dos semanas: ¿Quién es el misterioso ganador de 506 millones de rublos (8,5 millones de dólares) que no reclamó el premio de la lotería desde su anuncio el 5 de noviembre?Tras el anuncio de este premio récord en la historia de las loterías rusas, el 9 de noviembre se conoció que el ganador aun no lo había reclamado, informan medios rusos.El único dato que se conocía es que se trataba de un ciudadano de la región de Vorónezh, dado que el billete premiado había sido comprado en una sucursal de correos de la localidad de Pánino.El misterioso ganador ha sido buscado durante dos semanas por los organizadores del Rússkoye Loto y los correos de Rusia, hasta que este 17 de noviembre el servicio de prensa de la lotería informó que la jubilada Natalia Vlásova llegó a Moscú para recibir el premio.La mujer explicó que tardó tanto en aparecer porque le había pedido a su nieta que chequeara los resultados de la lotería, pero ella lo hizo de manera incorrecta y la mujer pensó que no había ganado.El servicio de prensa de la lotería precisó que Natalia y su familia vieron por televisión que se buscaba al ganador del premio récord en su región, pero no le prestaron mucha atención.La mujer ya iba a tirar el billete pero algo la hizo volver a comprobar las cifras, y esta vez se dio cuenta de que la ganadora era ella.Ahora el billete será sometido a un examen de autenticidad durante un mes, y en 2018 la ganadora empezará a recibir el premio en su cuenta. Natalia todavía no ha decidido qué hacer con la increíble suma, pero ya aseguró que destinará parte del dinero a caridad.