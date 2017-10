Los lugares más inaccesibles del mundo

(Tomada de la Red)

La base militar de Fort Knox, en el estado de Kentucky, almacena unas 5.000 toneladas de oro y está considerada como la instalación más segura de este tipo en todo el mundo.Si bien sus reservas se estiman inferiores a las del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que contiene alrededor de 7.700 toneladas, se encuentra fuertemente protegido y merece ocupar el primer lugar en las lista por su carácter emblemático.Esta instalación militar no sólo almacena miles de toneladas de oro, sino que también alberga importantes documentos históricos como, por ejemplo, la Declaración de Independencia de E.U.Su entrada consta de una puerta blindada que pesa 22 toneladas y es capaz de resistir cualquier explosión.Esta base aérea ubicada en el desierto de Nevada permanece envuelta por un aura de misterio que siempre ha atraído la atención de los 'cazadores de ovnis' y de los amantes de las teorías de la conspiración. Sobrevolar la zona está prohibido.Cuando en 2013 fueron desclasificados documentos sobre el objetivo de esta base, resultó que se trataba de un sitio para pruebas experimentales de aeronaves e incluso para pruebas de aviones de combate de la URSS, el adversario potencial más peligroso. Estos aparatos habrían sido obtenidos en guerras contra estados árabes o vendidos tras el derrumbe soviético.La ciudad de Mezhgorie, en la república de Bashkortostán es la ciudad más misteriosa e inaccesible de Rusia (el acceso a los extranjeros está restringido).Cerca de esta remota localidad, fundada a finales de la década de los 70 y denominada primero Ufa-105 y luego Beloretsk-16, se está construyendo un extraño y enorme bunker.Todo lo que rodea a esta instalación dentro del monte Yamantau está cubierto de un manto de absoluto secretismo.La primera suposición apunta a que allí se construye un depósito para reservas estratégicas de la Federación de Rusia.La segunda hipótesis sugiere que el búnker de Yamantau será una de las instalaciones del sistema Perímetr, conocido en Estados Unidos como 'la Mano Muerta' ('Dead Hand') y que fue concebido y desarrollado a mediados de los años 80 para garantizar el lanzamiento automático [o con la mínima participación humana] de todos los misiles balísticos nucleares del país en el más dramático de los escenarios: si el país quedara destruido en un ataque global y sin mando militar y político.La tercera y más común de las versiones sostiene que en Yamantau se estaría construyendo una ciudad subterránea con capacidad para miles de personas con el objetivo de albergar el mando del país en caso de estallar la Tercera Guerra Mundial.Cheyenne Mountain es una montaña situada en las proximidades de la ciudad de Colorado Springs, en la que se encuentra el puesto de mando subterráneo de NORAD (acrónimo de 'North American Aerospace Defense Command' o Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial).El centro fue concebido para el control operacional de las tropas en caso de ataque nuclear de la URSS.Sin embargo, en julio de 2006 se aprobó la "conservación en caliente" de esta instalación —lo que significa que el complejo puede volver a funcionar en unas pocas horas— debido al alto costo de mantenerla en un estado completamente activo.En sus numerosas salas esta instalación alberga puestos de control, salas de información y varios búnkeres habitables.Enterrado bajo medio kilómetro de granito y provisto de puertas blindadas de 25 toneladas, el centro tiene capacidad para 800 personas.El hotel 'The Greenbrier' con su búnker subterráneoEste complejo turístico exclusivo que consta de un hotel de 4 estrellas cubre un área de 2.500 hectáreas en los bosques del oeste de Virginia.El secreto principal de este lugar donde descansan los políticos estadounidenses más veteranos se encuentra bajo tierra, protegido por una espesa capa de hormigón armado y acero.Una puerta de 25 toneladas protege la entrada a este búnker subterráneo atestado con toda clase de víveres donde se refugiaría todo el Congreso estadounidense en caso de una amenaza nuclear.Durante la presidencia de Eisenhower, el búnker fue provisto de una enorme puerta de 30 toneladas que se puede abrir ejerciendo sobre ella una presión de solo 23 kilos.También cuenta con una cámara de descontaminación, 18 dormitorios que pueden dar cabida a más de 1.100 personas, una planta de energía con equipo de depuración y tres tanques de agua.A ello se unen enormes tanques de combustible diésel, un sistema de comunicación locale (incluida una zona de producción de televisión y cabinas de grabación de audio), así como una clínica con 12 camas de hospital y quirófanos, un laboratorio, una farmacia, una sala de cuidados intensivos, salas de reuniones de la Cámara de Representantes y del Senado, y una Sala de Gobernadores.La información es poder y los fieles de todos los cultos y religiones saben guardar bien sus documentos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como Iglesia mormona, no es una excepción.Cerca de Salt Lake City se encuentra un repositorio que pertenecía a ese culto. Se trata de un búnker que se encuentra bajo de una montaña de granito a una profundidad de unos 200 metros y que ha sido diseñado de tal forma que puede soportar una explosión nuclear.Las bóvedas de este búnker situado dentro de Granite Montain albergan, posiblemente, el mayor registro de datos genealógicos del mundo.Según algunos rumores, este lugar, que cuenta con distintos tipos de sensores y tiene un sólido personal de seguridad, es el lugar más seguro de la Tierra. Resulta imposible encontrar una foto tomada en su interior.Se trata de un enorme depósito subterráneo ubicado en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago noruego de Svalbard donde se almacenan doscientos cincuenta millones de semillas de plantas de cultivo de todo el mundo.Considerado como el mayor y más protegido almacén del mundo, el Banco Mundial de Semillas fue construido en esta remota zona nórdica para salvaguardar la biodiversidad de las especies de cultivos en caso de catástrofe mundial, es decir, si estallara una guerra nuclear.El reciento es capaz de resistir terremotos, impactos de bombas nucleares y todo tipo de desastres.