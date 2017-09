Condiciones que causan ansiedad

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todos sufrimos de ansiedad de vez en cuando, y usualmente es fácil de identificar la razón (trabajo, dinero, amor). Pero a veces la ansiedad es una señal de advertencia de una condición médica escondida.



Una ansiedad repentina e inexplicable podría ser señal de algo diferente en tu cuerpo. Aunque es posible que sufras un trastorno de ansiedad (lo cual también es serio), tus síntomas podrían ser la máscara de otro desorden.



No necesariamente es el síntoma principal del paciente, pero la ansiedad puede ser una señal importante.



Tiroides hiperactiva



El hipertiroidismo incrementa el ritmo metabólico, lo cual provoca síntomas como: ritmo cardíaco acelerado, pérdida de peso y ansiedad. El problema es generalmente fácil de diagnosticar a través de una prueba de sangre.



El hipertiroidismo es mucho más común en mujeres, especialmente mayores de 35 años. Sin embargo, es importante tratarlo, pues una tiroides hiperactiva puede causar complicaciones como enfermedades cardíacas y huesos débiles.



Enfermedades cardíacas



Es raro que la ansiedad sea el único síntoma de una enfermedad cardíaca, pero cuando se combina con falta de aire, estrés o fatiga, la evaluación puede ser más sencilla. De hecho, junto con la ansiedad, la mayoría de las mujeres reportan fatiga, falta de sueño, problemas para respirar e indigestión.



La anemia ocurre cuando no tienes suficientes coágulos rojos o cuando no funcionan apropiadamente. Como estos coágulos rojos cargan oxígeno, una falta de éstos hace que el cuerpo no pueda transportar el oxígeno efectivamente.



Esto provoca síntomas como: problemas para respirar y un ritmo cardíaco acelerado o irregular.



Cuando alguien tiene anemia, el pulso se incrementa para agilizar la circulación de la sangre y de los coágulos. Sin embargo, entre más rápido sea el ritmo cardíaco, más ansiedad puede provocar.



Deficiencias alimentarias



No son la causa más común, pero ciertas deficiencias alimentarias pueden provocar síntomas psiquiátricos. El zinc, por ejemplo, ha sido relacionado con depresión, y según estudios recientes, una deficiencia de zinc puede provocar ansiedad.



Como muchas vitaminas y minerales, el zinc no puede ser producido por nuestro organismo. Y como las plantas no contienen mucho zinc como la proteína animal, una deficiencia es común entre vegetarianos.



Cáncer de páncreas



La ansiedad parece ser un precursor del cáncer de páncreas, uno de los 5 cánceres más letales en hombres y mujeres. Según un nuevo estudio, más de la mitad de la gente que terminó diagnosticada con esta enfermedad, experimentó síntomas de depresión o ansiedad antes de saberlo. Sin embargo no se sabe por qué sucede esto.



La buena noticia es que el cáncer de páncreas es muy raro. La mala noticia es que es muy difícil de diagnosticar.



El páncreas está muy escondido dentro del cuerpo, así que los tumores pequeños no pueden verse fácilmente.



Y los síntomas iniciales (incluyendo los ojos y piel amarilla), pérdida de peso, fatiga y dolor, son muy sutiles.