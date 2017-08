Encuentran extraño alce blanco en Suecia

(Tomada de la Red)

Hans Nilsson en Suecia finalmente vio a una criatura evasiva que había estado tratando de capturar en película durante tres años consecutivos.Habló de la experiencia a la radio nacional sueca, y apenas un par de días más tarde mostró las imágenes del increíblemente raro alce blanco. Entonces, ¿qué tan raras son estas hermosas criaturas?Escandinavia está llena de alces- el rango nativo de este miembro de la familia de los ciervos se extiende en partes norte del hemisferio norte. La mayoría de ellos son de color marrón oscuro, pero los blancos forman una pequeña parte de la población.Hace apenas un par de meses, dos becerros de alce blanco también fueron avistados en Noruega - se creía que los bebés gemelos tenían alrededor de un mes de edad en ese momento. Las observaciones de los alces blancos realmente parecen surgir cada año más o menos, y no sólo de Europa. El año pasado, una de esas criaturas manchadas en Alaska apareció en los titulares alrededor de octubre, y un ejemplar moteado fue capturado en un video en Canadá el año anterior.Nilsson es concejal en el municipio de Eda, en el condado de Värmland, oeste de Suecia, justo en la frontera con Noruega. Él dice que hay alrededor de 50 alces blancos en su región, lo que parece ser mucho, teniendo en cuenta que la BBC afirma que sólo hay 100 de estos animales en toda Suecia, y un total de alrededor de 400,000 en el mundo.En realidad no hay una base de datos oficial o registro de alces blancos suecos, por lo que no sabemos cuáles pueden ser los números reales. Pero parece que si quieres ver un alce blanco, Värmland es el lugar para estar, indica Muy Interesante Un dato interesante es que estos alces blancos no suelen ser considerados albinos. En cambio, se piensa que la apariencia blanca proviene de un gen recesivo que conduce a una situación moteada donde la piel blanca se entremezcla con manchas de marrón (esto se conoce como un alce pitillo).Como el biólogo sueco Göran Ericsson explicó a National Geographic, porque los alces blancos están apareciendo casi todos los años, se ha estado preguntando si los animales están aumentando en la población.