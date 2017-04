En este país no hay presidente por la falta de candidatos

(Tomada de la Red)

El Parlamento de Albania no ha podido elegir a un nuevo presidente este miércoles debido a la falta de candidatos, informa la agencia AFP.El Partido Socialista gobernante –encabezado por el primer ministro Edi Rama- decidió que no iba a proponer ningún candidato en la primera ronda de votación."No ofrecimos ningún candidato para mostrar nuestra voluntad de tener un diálogo con la oposición respecto al nuevo presidente y para tener el consenso de todas las fuerzas políticas de Albania", afirmó el presidente del Parlamento, Ilir Meta, en la asamblea.Boicot de la oposiciónEl opositor Partido Democrático ha estado boicoteando el Parlamento desde mediados de febrero, pidiendo un Gobierno de transición que prepare unas elecciones "libres" y "justas".Según la Constitución del país, un candidato puede ser nombrado como presidente con el apoyo de 84 de los 140 diputados, una mayoría con la que ya cuenta la coalición gobernante.Si el presidente no es elegido después de cinco rondas de votación, el Parlamento deberá ser disuelto y convocarse nuevas elecciones parlamentarias. Está previsto que estas se celebren el próximo 18 de junio, pero la oposición ya ha anunciado su intención de boicotearlas.El Partido Democrático ha bloqueado varias reformas hasta el momento, incluida una del poder judicial exigida por la UE para allanar el camino de Albania hacia la adhesión al bloque comunitario.