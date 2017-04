Las calorías que quemas al tomar un baño caliente

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si escuchaste por ahí que un baño caliente quemaba las mismas calorías que el ejercicio, seguramente sentiste que el mundo había escuchado tus deseos. Y es que la idea suena muy buena para ser verdad… y lo es, más o menos.



El chiste es que un estudio publicado en un diario vinculó la relación entre tomar un baño caliente y la presión arterial y cuántas calorías quemaba una persona promedio.



Realizaron el estudio en 14 hombres, algunos que tenían sobrepeso y descubrieron que tomar un baño caliente quema 140 calorías por hora.



Los baños también disminuían la presión arterial después de que comían un 10% más que el ejercicio.



Es un descubrimiento interesante, pero que no tiene el potencial de cambiar nuestras vidas. Siempre estamos quemando calorías, incluso cuando estamos sentadas, y la cantidad de calorías que cada persona quema varía dependiendo de ciertos factores, incluyendo peso y composición corporal.



Con eso de que el estudio se llevó a cabo en hombres y con sobrepeso, es posible que una mujer con unos kilitos de más no queme la misma cantidad de calorías. Y aunque 140 calorías suena bastante, no es el equivalente de una simple cerveza.



Sin mencionar que no puedes pasar una hora bañándote nada más para bajar de peso.



Se requieren más estudios para comprobar que, en realidad, esta técnica podría valer la pena en un futuro más adelante.



Si tuvieras que tomar la decisión entre tomar un baño y hacer ejercicio, lo mejor sería ir al gym.



Pero si estás muy estresada, tu mejor opción es tomar un delicioso baño caliente.