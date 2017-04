Los mejores días de tu piel, según tu ciclo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Además de que tu ciclo provoca un sangrado cada mes, también es culpable de un sinfín de efectos secundarios, tales como cólicos, antojos, cambios de humor y, desafortunadamente, acné.



Lo malo de todo esto es que los efectos de tu ciclo en tu piel no duran una sola semana: determinará cómo se verá tu piel semana por semana. Todo esto gracias a las hormonas.



Las hormonas principales son estrógeno y progesterona, las cuales suben y bajan durante el mes. Durante la primera mitad del ciclo menstrual, el estrógeno predomina, ayudando al cuerpo a la preparación del embarazo.



Luego empieza a actuar la progesterona en la segunda mitad del ciclo para mantener el tejido del útero si es que se desarrolla un embrión.



Cualquier hormona que tome su cargo afectará cómo se verá y sentirá tu piel. A veces la sentirás muy grasosa, otras muy reseca y a veces tendrás barritos por doquier.



Semana 1



Tu periodo marca el primer día de tu ciclo menstrual, y mientras lidias con el sangrado y los cólicos, notarás que uno que otro granito desaparecerá de la nada.



Esto sucede porque tu piel se desinflama y pierde grasa gracias a la disminución de progesterona. Ahora que está subiendo el estrógeno, tu piel podría sentirse un poco más seca de lo normal.



Semana 2



Ahora que tu periodo acabó, tu cuerpo se está preparando nuevamente para embarazarse. Madura un huevo en el ovario y empieza a crecer el tejido del útero para soportar un embrión.



Los niveles de estrógeno siguen aumentando, el cual neutraliza, tanto la progesterona, como la testosterona, 2 hormonas que contribuyen al acné.



No tendrás barritos, pero tus poros podrían verse más grandes de lo normal. Ésta podría ser la mejor semana para tu piel.



Semana 3



Tu cuerpo está listo para tener bebés. Estás excitada, tus mejillas rosadas y los niveles de estrógeno disminuyen para darle lugar a los de progesterona. El incremento de progesterona hace que tu piel se inflame y los poros se compriman.



Esto crea una acumulación de cebo y aceite que podría convertirse en barritos y acné. Éste es el mejor momento para agregar un astringente a tu rutina de belleza.



Semana 4



3 palabras: Síndrome Pre Menstrual



Como lo mencionaba anteriormente, durante la ovulación, el exceso de cebo podría acumularse debajo de los poros, combinándose con células muertas y bacterias. Además de barritos, tu piel estará inflamada y sensible.



Los niveles de cortisol, testosterona y progesterona son tan altos (en preparación del sangrado), que te sentirás estresada.



El estrés contribuye al acné, así que cuidado con tu piel. Podría ser la peor semana para ti, así que deberás ser súper higiénica.