Encuentran monedas de oro escondidas en un viejo piano

LONDRES, INGLATERRA.(AP)

Las autoridades británicas buscan a los herederos legítimos de unas monedas de oro encontradas dentro de un piano.



El tesoro fue descubierto el año pasado por el afinador Martin Backhouse, en Shropshire, en el centro de Inglaterra.



Debajo del teclado perfectamente acomodados en paquetes y bolsas cocidas a mano se encontraban 913 soberanos y medios soberanos de oro acuñados en el siglo XIX y principios del siglo XX.



Las monedas, que pesan 6 kilogramos (13 libras), no están valuadas formalmente aún. Sin embargo, Peter Reavill, del Museo Británico, cree que su valor "podría cambiar la vida" a cualquiera.



De no encontrarse a los dueños legítimos, el tesoro se repartiría entre el dueño, en este caso el Colegio Comunitario Bishops Castle, y quien lo haya encontrado.



Durante 33 años, el piano fue propiedad de Graham y Meg Hemmings, quienes lo donaron el año pasado a la escuela local.



El forense John Ellery dijo el jueves que a pesar de una investigación y un llamado al público para que facilite información, "simplemente no sabemos" quién escondió las monedas.



Meg Hemmings no se siente desilusionada de que no le toque nada de un tesoro que estuvo siempre frente a sus narices. "Lo triste es que no está completa la historia. Es una historia incompleta, pero emocionante", agregó.