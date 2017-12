Remedios para desinflamar tu abdomen por los excesos de Navidad

(Tomada de la Red)

La inflamación abdominal es una de las principales consecuencias de los excesos que se cometen durante la navidad. Aunque no todos llegan a padecerlo, es el resultado de la mala combinación de alimentos, o platos demasiado copiosos, que se ingieren por estas fechas.Se caracteriza por una incómoda sensación de pesadez y llenura, acompañada con gases, dolor y una notoria hinchazón en el vientre.Puede ocurrir inmediatamente después de comer, aunque, a menudo, se manifiesta en horas posteriores a las celebraciones, indica Informe21 Si bien no suele ser grave, y desaparece por sí sola, lo más conveniente es brindarle un tratamiento para frenar sus síntomas y acelerar su recuperación.Dado que muchos pueden experimentarla por estos días, a continuación queremos compartir 5 remedios naturales para contrarrestarla.¡Apunta!1. Agua tibia con limón y bicarbonatoEste remedio alcalino ayuda a neutralizar el exceso de ácidos en el estómago y elimina los gases retenidos en el tubo digestivo.Es ideal para disminuir la inflamación del abdomen tras comer comidas irritantes y, por si fuera poco, previene otras molestias de la indigestión.Ingredientes1 vaso de agua tibia (200 ml)El jugo de ½ limón½ cucharadita de bicarbonato de sodio (2 g)PreparaciónCombina el agua tibia con limón y, en seguida, añade media cucharadita de bicarbonato de sodio.Mezcla los ingredientes y espera que pase el efecto efervescente.Modo de consumoConsume la bebida 30 minutos después de comer, o cuando sientas inflamación.2. Infusión de canelaLas propiedades digestivas de la canela no solo evitan la hinchazón del abdomen, sino que previenen el malestar estomacal y las agruras después de comer.Esta prodigiosa especia cuenta con efectos antiespasmódicos, antiinflamatorios y antioxidantes que, en conjunto, reducen las molestias gastrointestinales que tienden a darse por estas fechas.Ingredientes1 cucharadita de canela en polvo (5 g)1 taza de agua (250 ml)1 cucharada de miel (25 g)PreparaciónAñade una cucharadita de canela en polvo en una taza de agua caliente.Tapa la bebida, deja que repose 10 minutos y, antes de ingerirla, endúlzala con miel.Modo de consumoToma la infusión cuando sientas molestias estomacales o inflamación.Nota: No consumas demasiada canela porque puede ser irritante para la mucosa del estómago. Evítala en caso de úlceras.