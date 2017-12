Guía de supervivencia navideña para personas con gastritis

(Tomada de la Red)

La gastritis es ocasionada por diferentes factores como una mala alimentación, el cigarro, el alcohol en exceso, medicamentos, entre otros muchos factores.En diciembre y enero las comidas son muy abundantes pero sobretodo irritantes, aunque parezca todo un reto pasarla bomba en esta temporada teniendo gastritis, aquí te damos unos tips para que la disfrutes sin consecuencias.1. Diciembre, generalmente es un mes bastante acelerado, en la medida de lo posible organiza tus días de manera que el estrés no te consuma, pues este mismo hace que aumente la secreción ácida del estómago que causa la famosa irritación estomacal y te sientas como dragón.2. Procura comer a tus horas y no saltarte ninguna comida, indica Informe21 3. Independientemente de las cenas navideñas o comidas en el trabajo, procura hacer tu dieta normal, así en las cenas comerás menos cosas que podrían causarte algún malestar.4. Evita las bebidas gasificadas y toma suficiente agua simple durante el día.5. Después de las cenas pesadas, espera un tiempo considerable para irte a dormir, para evitar que los alimentos se fermenten en el estómago y te ocasionen reflujo.6. Aumenta tu consumo de fibra suave como las manzanas.7. Y por último evita las bebidas alcohólicas.Disfruta de las fiestas sin excederte.Si tienes alguna molestia no olvides consultar a un especialista.