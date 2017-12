Fan de Capitán América no pudo responder esta sencilla pregunta

(Tomada de la Red)

Un concursante de un programa de TV en España pasó un vergonzoso momento al fallar una simple pregunta sobre el personaje de Marvel.



Insólito hecho se ve en YouTube. Un participante del programa “¡Ahora caigo!”, acudió con una camisa del Capitán América, uno de los héroes de Marvel, y tuvo la gran fortuna de que le preguntaran sobre ese mismo personaje, sin embargo, sorprendió a todos con su increíble respuesta.



“¿Qué es Steve Rogers en Los Vengadores?”, fue la pregunta que le hicieron al joven y tenía tres opciones, pero a pesar de que la respuesta estaba escrita en su camisa no acertó.



“Doctor”, “Señor” o “Capitán” fueron las opciones que tuvo el joven para responder la pregunta obvia y dijo que Steve Rogers a lo que él respondió que era un doctor.



Ni el conductor del programa esperó esa respuesta y expresó “Oh my god, pero si lo llevas en la camiseta, no sabemos lo que llevamos puesto”, bromeó el presentador.



Tras su respuesta, el joven quedó fuera del concurso y su insólito fallo causó revuelo en las redes sociales, donde los usuarios se mostraron indignados.







“Tenía la respuesta en su pecho y ni con esas” o “Un hombre con la camiseta del Capitán América acaba de fallar esto. Es para matarlo”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en YouTube.



Fuente: LAREPUBLICA.PE