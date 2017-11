Los insectos más asombrosos del planeta

(Tomada de la Red)

No sabemos si eres de los que considera a los insectos como su animal favorito, pero tanto si es así como si no, existen una gran cantidad de criaturas asombrosas dentro de esta clase de invertebrados, incluyendo algunas de las alimañas -probablemente- más odiadas y temidas por la mayoría, como las cucarachas, los mosquitos o las tijeretas.Afortunadamente, no todas las especies de insectos son poco gratificantes de mirar. Hoy estamos aquí para, dentro de ese más de un millón de especies de insectos descritas, mostrarte aquellas realmente bonitas, interesantes, que incluso pueden inspirarnos ternura, gracias a la fantástica biodiversidad de la madre naturaleza: mariposas, mantis, libélulas, saltamontes...Entre las características más llamativas de algunos insectos, nos encontraremos conque algunos son capaces de vivir más de 50 años (la hormiga reina tiene una abrumadora esperanza de vida de unos 28 años y la termina reina de casi el doble) y otros, apenas viven unas horas (las cucarachas, por ejemplo, solo viven 1 año, pero dejan como legado muchos miles de crías...) También existen los que pueden estar mucho tiempo sin comer o los que son capaces de vivir en zonas tan inhóspitas como la Antártida.Es indudable que las mariposas son los insectos más familiares y aceptados por los humanos. Existen alrededor de 17.500 especies de mariposas en el mundo y son el único grupo de insectos que tiene escamas para cubrir sus alas. De hecho, los vistosos colores de las alas de las mariposas provienen de estas pequeñas escamas de color. Se denomina 'color estructural', donde las escamas forman pequeños surcos que reflejan la luz.Así lo atestiguó un estudio realizado por científicos de la Universidad de Yale (EE. UU.) que reveló el misterio de cómo se producen los vivos colores de las alas de algunas especies de mariposas. Sus resultados, fueron publicados en la revista PNAS, y exponen que los colores son el producto de sutiles estructuras en las alas que refractan la luz del sol como un prisma.Estas pequeñas estructuras repetitivas, llamadas giroides, se ubican en las escamas de las alas y tienen una forma parecida a un sacacorchos. Los giroides se doblan y reflejan la luz para crear el color de las alas que tanto nos fascina a los humanos, indica Muy Interesante Acraga coaAcraga coa es una curiosa polilla que podemos encontrar en México (por ejemplo en Cancún), Belice, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Aún hoy, los biólogos no están seguros de por qué estas especies de insectos son tan coloridas, pero sospechan que es un mecanismo de defensa para evitar a los depredadores, como sucede con tantas otras especies.Sin embargo, la cualidad más extraña de esta especie de oruga joya, es la transformación. Cuando las larvas emergen de sus crisálidas como polillas, sus cuerpos de cristal se vuelven peludos y muestran un naranja vibrante.Libélula azulLa libélula azul (Enallagma cyathigerum) puede llegar a medir de 32 a 35 mm. Aunque es común en toda Europa (menos en Islandia), podemos encontrarla incluso en el centro de Asia.Los ojos de las libélulas son los más grandes y también de los más precisos de todos los insectos del planeta, pues pueden ver 360º de su entorno sin necesidad de girar la cabeza.Mantis chinaLa mantis china (Tenodera sinensis) es una especie de mantis nativa de Asia. Es la especie de mantis de mayor tamaño que existe, pudiendo alcanzar los 11 centímetros de longitud. Como la mayoría de las mantis, practica el canibalismo y se han observado mantis comiéndose incluso mariposas monarcas tras descartar las entrañas (tóxicas).Polilla crepuscularEndémica de Madagascar, la polilla crepuscular (Chrysiridia rhipheus) es una polilla voladora famosa por su sorprendente coloración. Muy popular entre los coleccionistas, esta polilla es considerada uno de los insectos más impresionantes y atractivos del planeta.Saltamontes arcoirisEl saltamones arcoiris o saltamontes pintado (Dactylotum bicolor) es una curiosa especie de artrópodo que puede encontrarse en América del Norte. Tal y como avanza su nombre, posee una gran variedad de colores distribuidos por todo su cuerpo como el azul, el rojo, el negro, el amarillo o el naranja.Las hembras miden unos 35 milímetros y los machos un poco menos.Mantis flor de la IndiaLa mantis flor de la India (Creobroter pictipennis), también conocida como mantis florida, es una especie de mantis religiosa originaria de Asia.Los machos crecen alrededor de 38 mm y las hembras son un poco más grandes, más robustas y anchas, con alas que se extienden un poco más allá del final del abdomen. Lo más curioso de esta mantis es una mancha de color blancuzco o amarillento que tiene forma de cara, ideal para ahuyentar a los depredadores.Bocydium globularePodría decirse que es el insecto más raro del planeta. El Bocydium globulare habita en los árboles de las selvas brasileñas y aunque nos sorprenda su aspecto, tan solo mide 4 mm. Una de las características que más llaman la atención de este insecto es la morfología de su cabeza que se eleva en vertical con 4 bolitas como protagonistas, como si de una curiosa escultura se tratase. La forma de su cabeza le ayuda a mimetizarse con el entorno.Mariposa rosada del arceNos topamos ahora con la mariposa rosada del arce (Dryocampa rubicunda). Conocida por sus vibrantes colores rosa y amarillo y sus antenas de aspecto difuso, se trata de un insecto magnífico visualmente. Esta especie, oriunda de Norte América, es nocturna.Son muy pequeñas, pues los machos apenas alcanzan los 32-44 milímetros y las hembras tienen una envergadura de 40-50 milímetros. Para poder volar, sus alas tienen que bombear fluido. Otra de sus curiosidades es que se alimentan del arce, sobre todo del arce rojo, del arce plateado y del arce de azúcar.Escarabajo de cuernos largos de TailandiaEl escarabajo de cuernos largos de Tailandia (calloplophora sollii) pertenece a un género de escarabajos originarios de Asia en los que la mayoría son de gran tamaño y bastante coloridos, por lo que suelen ser buscados por los coleccionistas de escarabajos.Oruga de la mariposa monarcaLa oruga de la mariposa monarca (Danaus plexippus) es una de las criaturas más bonitas. Su transformación de oruga a mariposa es increíble, haciendo de este tipo de mariposa, que ya de por sí es una de las más hermosas del mundo, un ejemplar insólito, pues su fase de larva es casi más fascinante. La oruga de vivos colores atraviesa cinco etapas principales de crecimiento distintas y después de cada una, muda.Escarabajo tortuga de oroEl escarabajo tortuga de oro (Charidotella sexpunctata) es una especie de artrópodo nativo de las Américas. Consume follaje de enredaderas, campanillas y batata.Es de color variable, normalmente de color marrón rojizo con manchas negras y un color dorado a menudo metálico, que le da el sobrenombre de ' insecto dorado'.Oruga de saquitoLa oruga de saquito (Psychidae) pertenece a la familia de las mariposas y las polillas y se encuentran en todo el mundo. Las polillas del gusano de saquito tienen una envergadura transparente de una pulgada, antenas emplumadas y son negras y muy peludas. Sin embargo, las polillas femeninas del gusano del saco son sin alas, sin patas y de color amarillo-blanco.La cualidad más curiosa de esta especie es su hábito de construir cajas protectoras para esconderse, de ahí su nombre. Estas exclusivas fundas están hechas con seda y materiales ambientales incluyendo arena, tierra, líquenes o plantas. Estos saquitos varían en tamaño dependiendo de la especie y pueden crecer de menos de 1 centímetro hasta 15 centímetros.Mariposa lunaLa mariposa luna (Actias luna), como no podía ser de otra manera, es una mariposa nocturna. Puede encontrarse en la mayoría de Norteamérica, incluyendo Groenlandia y las montañas de México (e incluso en Nueva Escocia, Canadá) y es una de las más grandes de Estados Unidos: tiene una envergadura de hasta 114 mm y un curioso color verde lima, ideal para pasar desapercibida.Mantis orquídeaLa mantis orquídea (Hymenopus coronatus) es originaria de las selvas tropicales del sudeste asiático. Como podemos observar, se caracteriza por una brillante coloración y una estructura finamente adaptada para el camuflaje, imitando partes de la flor de la orquídea. Puede cambiar su color entre rosa y marrón, según el color del fondo. En este caso, tenemos una hermosa mantis rosa fucsia.MariquitaLa mariquita (Coccinellidae) es una especie de insecto que podemos encontrar en prácticamente todo el mundo. Es un bonito y pequeño escarabajo fácilmente reconocible por sus manchas negras en las cubiertas de sus alas.La mayoría de las mariquitas son rojas, pero también pueden ser amarillas o anaranjadas. Se han descubierto y descrito más de 6.000 especies de mariquitas. ¿Es tu insecto favorito?Hormiga pandaLa hormiga panda (Euspinolia militaris) habita en los bosques esclerófilos de la región de Coquimbo en Chile. Lo curioso es que ni es hormiga ni es un oso panda, pero como presenta justo esos colores y se asemeja a una hormiga, la denominación era imposible de evitar. Se trata de una especie de avispa, pero sin alas.Pertenece a la familia mutilidae, insectos conocidos como hormigas de terciopelo por el vello que recubre su cuerpo. Sin embargo, no te dejes engañar por su simpático aspecto: posee un potente aguijón para atrapar a sus presas.