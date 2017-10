Las monjas que usan Snapchat

(Agencias)

Bajo el nombre #MediaNuns, estas monjas católicas que adoran las redes sociales no solo comparten imágenes religiosas, sino fotografías de su comida que incluye pizza y papas fritas.

Una de las monjas, Chelsea Bethany, de 26 años, explica que por medio de esta herramienta buscan dar a la gente un vistazo a la vida cotidiana en un convento.



"Soy una verdadera hermana religiosa y, como no hay demasiadas hermanas en Snapchat, pensé que sería una manera genial de dar a las personas, especialmente a los adolescentes, una mirada a la vida religiosa".



La hermana Chelsea Bethany quiere que sus relatos sean "un lugar de aliento" también. "Tal vez mi historia sobre Dios es la única cosa religiosa, o incluso positiva o alentadora que la gente ve todo el día".



De acuerdo con Mashable, la hermana Chelsea ha declarado que los discípulos de Jesús estarían haciendo lo que ella si Snapchat hubiera existido durante ese tiempo.



"Por supuesto depende totalmente de la personalidad. No todas las hermanas están en Snapchat porque no se ajusta a su personalidad o estilo de comunicación, lo mismo ocurre con los discípulos.



No sé si todos hubieran estado en la plataforma".

Aunque no todos se han mostrado entusiasmados con esta iniciativa, la joven comparte que se siente feliz al ver que puede hacer una diferencia en la vida de los usuarios de la red social.



"La gente con frecuencia agradece publicar pequeñas oraciones. Los adolescentes son bombardeados con tanta negatividad y nuestras publicaciones les recuerdan que son amados en medio del caos".