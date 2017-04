Personas con este rasgo de personalidad ven diferente

(Tomada de la Red)

Para aquellos cuyos cerebros parecen estar perdiendo el chip de apreciación del arte, les tenemos una buena noticia, en realidad muy pocas personas consiguen hacerlo. Y no me dejarás mentir cuando un amigo te invita a un museo y tu solo vez colores en un lienzo, pero tu compañero pasa horas apreciando algo más allá de lo que está obviamente allí.



Y esa diferencia no se reduce sólo a los poderes de la interpretación creativa - de acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Personality Research, las personas creativas realmente ven el mundo de manera diferente que todos los demás.



Para el estudio, científicos reclutaron a 123 voluntarios para realizar una prueba de personalidad que midiera sus niveles de los cinco grandes rasgos (extraversión, amabilidad, consciencia, neuroticismo y apertura a la experiencia) y una prueba de visión llamada "rivalidad binocular" donde cada ojo observa una imagen diferente - en este caso, un punto rojo en un lado y un punto verde en el otro. Los participantes procesaron la sobrecarga de información visual de dos maneras: En la mayoría de los casos, informaron haber visto un color a la vez, cambiando de un lado a otro de cada punto. Otro puñado, sin embargo, vio algo más: los dos puntos se transformaron juntos en una imagen de dos colores.



Cuando los autores del estudio compararon los resultados de las dos pruebas diferentes, encontraron que las personas que obtuvieron el mayor puntaje en la apertura a la experiencia, un rasgo estrechamente ligado a la creatividad, también fueron las que vieron la mezcla de los dos colores, concluyendo que "la apertura está ligada a las diferencias en la experiencia perceptual visual de bajo nivel".



En otras palabras: cuando las personas están abiertas a nuevas experiencias, un rasgo que también está relacionado con la intuición y la imaginación, las cosas pueden verse un poco diferentes. "Sus cerebros son capaces de involucrarse de forma flexible con soluciones menos convencionales", explicó la autora principal Anna Antinori, psicóloga de la Universidad de Melbourne en Australia.



Esto también puede contribuir a la idea del artista excéntrico: personas altamente creativas y abiertas pueden "ver" espíritus, o interpretar mal las señales interpersonales. Y tú ¿cómo vez el mundo?