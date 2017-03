(Tomada de la Red)

Creo que todos podemos estar de acuerdo en que los hoyuelos son bastante adorables. Pero detrás de estas pequeñas abolladuras en realidad hay numerosas teorías sobre por qué algunas personas tienen hoyuelos - y la ciencia está sorprendentemente dividida.



Antes que nada, existen dos clases de hoyuelos faciales: los de la barbilla y de la mejilla. Los hoyuelos del mentón son causados ​​por una hendidura subyacente en el hueso de la barbilla. Aunque, la teoría popular actual entre los científicos es que las mandíbulas hendidas son en realidad un resultado de un hipo en el desarrollo fetal, donde el los lados izquierdo y derecho de la barbilla no se fusionaron correctamente en el útero.



Pero los hoyuelos de las mejillas son un poco más complicados. Se acepta generalmente que los hoyuelos son genéticos - pero hay una discusión sobre los detalles.



Durante mucho tiempo, los hoyuelos fueron considerados como un rasgo genético "dominante": si ambos padres los tuvieran, los desarrollarías sin dudas.



Sin embargo, algunos científicos están argumentando que son en realidad rasgos dominantes irregulares - por lo que tener dos padres con hoyuelos no parece garantizar que los tendrás el 100% del tiempo.



Y un especialista, el profesor John McDonald, piensa que no hay suficiente investigación para clasificar los hoyuelos como un rasgo dominante en absoluto. Es todo un rompecabezas.



También hay dos teorías diferentes sobre lo que realmente causa hoyuelos en primer lugar. Una es que es el resultado de músculos más cortos alrededor de la boca, pero la teoría más popular es que es un defecto en el músculo facial que va por tiene el nombre nombre de cigomático mayor.



Es un músculo grande en el lado de su cara y se cree que los hoyuelos son causados ​​por una división en el músculo, que normalmente es en una sola pieza. El cigomático doble o bífido significa que una pequeña mella se forma siempre que sonríes.



En fin, sea cual sea el motivo de los hoyuelos, hay algo que no podemos negar: hacen que la gente que los tiene se vea realmente atractiva.