¿Por qué el Polo Sur es más frío que el Norte?

(Tomada de la Red)

Seguramente sabes que las regiones más al norte y sur de nuestro planeta son los lugares más fríos del planeta, pero el Polo Sur es el que lleva la corona del lugar con menores temperaturas, ¿cuál es la razón por la que es mucho más frío?



La diferencia de temperatura entre ambos extremos del planeta se debe a su distinta naturaleza y composición: mientras que el Polo Norte está emplazado sobre un banco de hielo que flota sobre el océano Glacial Ártico, el polo antártico se sitúa sobre un continente cubierto de una capa helada de entre uno y tres kilómetros de espesor.



Las masas de agua absorben más radiación (el 95% de la recibida) que los continentes (65%), por eso el mar se calienta en mayor grado y se mantiene más templado, porque pierde el calor mucho más lentamente.



En la región ártica –agua situada al nivel del mar– no hace tanto frío como en la Antártida, donde los materiales bajo la cubierta de hielo reflejan gran parte de la radiación recibida y cuya capa helada se halla a una altitud media de entre 2,000 y 3,000 metros.



No en vano la temperatura más baja registrada en la Tierra fue tomada en la estación antártica rusa de Vostok –a 3,400 metros de altura– el 21 de julio de 1983, cuando los termómetros se desplomaron hasta los -89.2 ºC. En cambio, la cifra de frío extremo medida en el Polo Norte nunca ha bajado, que se sepa, más allá de -70 ºC.



Aún así la vida en ambos lugares es realmente áspera para las personas comúnes, ¿imaginas tener que soportar temperaturas -50º C?