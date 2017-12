¿Existe la 'gripe masculina'?

(Tomada de la Red)

La 'gripe masculina' es un término que la comunidad anglosajona ha adoptado como un resfriado o dolencia menor experimentada por hombres y cuyos síntomas son 'exagerados'. De hecho, estas definiciones se han integrado en los diccionarios de Oxford y Cambridge.Hasta la fecha, no se había cuestionado si el mito de que el género masculino se queja más de la cuenta cuando padece la gripe es 'puro cuento' o, en realidad, hay una explicación científica para ello.Ahora, gracias a numerosas pruebas y estudios, se plantea la posibilidad de que exista una respuesta empírica para este hecho. Por el momento, parece que hay evidencias de que se trate de una cuestión de una menor defensa inmunológica de los hombres.En base a las investigaciones realizadas con roedores, las hembras sí tienen una respuesta más elevada de sus defensas. Aunque el por qué no está detallado. Según los científicos, puede deberse por el efecto de las hormonas femeninas o por su mayor capacidad de soportar estrés (gracias a su nivel de corticosterona, una de las principales hormonas liberadas en respuesta a este estímulo).Los hombres presentan una menor respuesta inmunológica que las mujeres frente a la gripeTambién, se ha experimentado mediante un estudio in vitro, a través de células humanas infectadas con el virus influenza tipo A, o comúnmente denominado gripe. Los resultados revelaron que la exposición a estradiol (una hormona esteroide sexual femenina) disminuía los niveles de influenza A en tejidos de donantes femeninas, pero no en los masculinos. Esta diferencia no se apreciaba entre las mujeres postmenopáusicas y hombres con el mismo rango de edad.Aplicando los datos en humanosPara corroborar las pruebas anteriores es necesaria la práctica en humanos. Como estudios de referencia, encontramos por una parte, los datos epidemiológicos recogidos en Hong Kong entre 2004 y 2010 sobre la gripe estacional. En este se demostraba que los hombres tenían un mayor índice de hospitalización que las mujeres.En EEUU, un estudio observacional sobre la mortalidad por influenza tipo A entre 1997 y 2007 obtuvo también que los hombres presentaban una tasa de muertes más elevada que el sexo femenino de su misma edad, independientemente de la enfermedad paralela que sufrieran.Algunas investigaciones sugieren que las mujeres responden mejor a las vacunas contra la gripe y otras apuntan a que los hombres son más susceptibles a tener complicaciones e incluso a la muerte durante una enfermedad cardíaca.La Organización Mundial de la Salud ha querido involucrase en este enigma y asegura que el sexo se debe considerar a la hora de evaluar la exposición de la gripe y los resultados, indica Muy Interesnate Existen científicos como Restif O. y Amos W., que a través de su estudio, ‘Las defensas inmunológicas específicas en el sexo’, explican que la estrategia masculina de una competencia intrasexual sobre las mujeres ha llevado a una menor inversión en inmunidad. Es decir, por una cuestión evolutiva, el hombre ha mejorado otras habilidades.A pesar de los muchos resultados y diferentes opiniones, aún no se ha demostrado la veracidad clínica de estas hipótesis. En lo que sí coinciden los expertos es que se necesita investigación adicional de mayor calidad para aclarar otros aspectos de la gripe masculina.