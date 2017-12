¡Sigue estos consejos y evita subir de peso en Navidad!

(Tomada de la Red)

El menú navideño es delicioso y tentador; pero siempre nos deja unos kilos de más.Si quieres mantenerte, solamente debes hacer lo siguiente..Estamos en esa época del año donde el romper la dieta es casi inevitable; pavo, romeritos, espagueti, ponche, roscas, y demás, forman parte de esas tentaciones que siempre nos dejan con unos kilitos extras y el propósito de bajar de peso el año que viene.Si tienes la intención de evitar subir de peso y no caer en los excesos, estos consejos te ayudarán a mantener la línea en esta época navideña, indica Informe21 Para empezar, si sabes que tendrás un día lleno de comidas y cenas, anticipa tus comidas; esto no significa que te las saltes, sino que trates de dividir las calorías que ingieres de tal manera que no te excedas. Mejor dicho, si tienes una cena pesada, trata de desayunar y comer de manera ligera.Si te saltas algún alimento, llegarás con más hambre a la cena y no te medirás en cantidades…Otro de los consejos importantes, es concentrar tus antojos en las ensaladas; mientras más ensalada comas, te sentirás más lleno y recurrirás menos al pan.El alcohol sí engorda, mientras menos alcohol bebas durante tu cena, mejor. Elige el agua como bebida habitual de tus comidas y cenas. Si tomas refresco, trata de no tomar más de dos vasos y de preferencia de los que son sin azúcar.Si en tu cena hay pescado, opta por este platillo en lugar de pavo y busca los alimentos bajos en grasa, horneados y al vapor. Así mismo, evita la ingesta excesiva de sal.En cuanto a los postres, lo mejor es que comas alguna fruta y no voltees a ver los pasteles.Por último y no me nos importante; el ejercicio es básico para evitar subir de peso. Si sientes que estás comiendo mucho, haz un esfuerzo por caminar un poco más de lo normal. Tu cuerpo te lo agradecerá