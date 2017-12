¿Por qué la gente despierta en la estación del metro que debe bajar?

(Tomada de la Red)

¿Has notado que algunas personas se quedan dormidas en el camión o en el metro y despiertan justo en el momento indicado?Aunque hay pocas investigaciones sobre el tema, el doctor Marc I. Leavey de Lutherville, Maryland y Ronald Chervin —neurólogo y director del Michigan Medicine´s Sleep Disorders Center— dieron algunas razones por las que esto puede suceder:El reloj interno del cuerpo está sincronizado con cierta parada o estaciónCuando pones una alarma para despertarte a la misma hora durante varios días, el cuerpo comienza a acostumbrarse y te levantas automáticamente. Es posible que pase lo mismo en el transporte, sobre todo si los horarios en los que se toma son los mismos diariamente.El doctor Leavey dice que mientras se mantenga la misma rutina y horarios, el cuerpo despertará en el momento debido.A pesar de estar durmiendo, el cerebro sigue registrando las paradas que se anuncian, indica Muy Interesante Algunas pistas relacionadas con los sonidos podrían indicar al cerebro que es momento de despertar: el anuncio del nombre de la parada, los vendedores o músico que se encuentra en cierto lugar. A pesar de que las personas están dormidas, el cerebro sigue registrando ciertos estímulos.Puede que las personas se despierten más seguido de lo que recuerdanEl neurólogo dice que es probable que no solo se despierten en su parada, sino que lo hagan en varias y no lo recuerden. Según Chervin, se necesita estar despierto por cierto tiempo para recordar el momento. Sin embargo, no todos pueden confiarse, existen muchos factores que influyen en la capacidad de una persona para despertar.Aún así, es posible entrenar al cuerpo al seguir una rutina, lo que puede ayudar a que despiertes en el momento exacto que deseas bajar.