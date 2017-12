Alumna rompe el récord de no haber faltado a clases en 15 años

(Tomada de la Red)

Una joven argentina de 17 años llamada Agustina Gonzáles culminó el colegio Vicenta Vidal Bou teniendo el récord de no faltar ni una sola vez en quince años a su escuela. Y por si fuera poco, la estudiante tiene un promedio casi de 9 y está entre los tres mejores de su curso.



Este récord de asistencia ha hecho que la alumna sea reconocida por el Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien la recibió en su despacho en el Palacio Sarmiento para desayunar. La menor acudió junto a su hermana Florencia, de 13 años, quien tampoco ha faltado nunca a clases.



"Ustedes son un ejemplo para el país, por eso hasta el presidente Mauricio Macri les envió una carta. Queremos mostrar en ustedes lo que la Argentina debería ser", indicó Finocchiaro.



La joven señaló que para ella sus padres han sido los pilares de su desarrollo y su compromiso en la escuela: "Mis papás son los pilares de todo esto, me apoyan todo el tiempo. Ellos me decían que vaya, que no falte", declaró para un medio argentino.



A pesar del reconocimiento que recibió en el colegio y ser el orgullo de sus padres, no todo fue felicidad. La alumna pasó una temporada en el colegio Monte Grande donde no encontraba el apoyo de sus profesores, ni compañeros que tomaban su dedicación de no faltar a clases como algo sin importancia.



"Cuando Agus terminó la primaria, le otorgaron una mención por su asistencia y la mayoría de los padres que estaban presentes la abuchearon. Creo que la dueña del colegio tendría que haber explicado que mi hija es un ejemplo para la mayoría", contó Daniela, su madre.



Agustina confesó que sólo se enfermó una vez, en primaria: "Al otro día de terminar el colegio, empecé con fiebre y no pude comenzar la colonia porque tenía varicela, pero después ninguna enfermedad me impidió ir a clases".



La joven también afirmó que es una apasionada por la economía, por ese motivo a partir del 2018 estudiará Comercio Internacional y Marketing. Otra de sus pasiones es la filosofía y la historia: "el saber el por qué y querer saber más me encanta", agregó Agustina Gonzáles.