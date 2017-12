Aparece otro pie amputado en la costa canadiense, lleva 10 años sucediendo

(Tomada de la Red)

Un pie en una zapatilla de deporte, todavía adherido a una tibia desmembrada del resto del cuerpo, ha aparecido en la costa de la Columbia Británica, en Canadá.Este suceso es algo que lleva pasando ininterrumpidamente durante los últimos 10 años. Desde 2007 en la costa canadiense han aparecido 13 pies de cadáveres enfundados en sus tenis.¿Se trata de un asesino en serie que odia a los deportistas?La policía parece tener una respuesta.En este último caso el miembro fue descubierto en la isla de Vancouver en pasado 7 de diciembre. El hombre que avisó a la policía dijo que su perro había encontrado el trofeo sobre una montaña de algas en la playa.“Estaba olisqueando, así que paré a echar un vistazo y vi los huesos y me di cuenta de que estaban adheridos a un zapato”, explicó Mike Johns a CTV News.Esto baja mucho las altas expectativas que el cine nos ha inculcado sobre el momento de encontrar un cadáver, todo sea dicho.Según explicó la policía a BuzzFeed News ya han sido capaces de identificar 8 de los 12 pies previos, que pertenecían a 6 personas diferentes, y están trabajando para encontrar posibles pistas entre su lista de personas desaparecidas para ver si pueden resolver este último caso.Para los forenses, el motivo por el que estos pies siguen apareciendo en la playa no es ninguna sorpresa. Es, simplemente, una cuestión de “packaging”.Para ellos, la causa más probable de estas muertes es el suicidio, curiosamente el uso de este tipo de calzado está haciendo que sus pies desmembrados sobrevivan mientras que otros desaparecen.“Algo que llama la atención es que los únicos pies que aparecen están en zapatillas de correr”, dijo el experto forense y criminólogo Gail Anderson a BuzzFeed Canada. “No están apareciendo en tacones, sandalias o descalzos”.En esos casos, los cangrejos o seres similares se comerían los restos del cuerpo, pero las deportivas no son un plato de buen gusto para ningún animal, lo cual hace que se mantengan intactos. Además, las zapatillas funcionan como boyas en este caso, previniendo que el miembro quede desaparecido en el fondo del mar.“Básicamente es un dispositivo flotador, así que va a mantenerlo todo unido y llevarlo hasta la orilla”, explicó Anderson.Con información de PLAYGROUNDMAG.NET