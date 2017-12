Conoce a la reina más joven del planeta: la Reina Dragón

(Tomada de la Red)

A los 21 años aceptó convertirse en reina con una única condición: terminar con la poligamia de los hombres en su paísJetsun Pema es la reina de Bután, un país del sur de Asia ubicado en la cordillera del Himalaya. Jetsun ostenta el récord de convertirse en la reina en vida más joven del planeta a los 21 años de edad.Aunque la historia de su matrimonio se acordó mucho antes. Concretamente fue durante unas vacaciones de verano cuando el ahora rey conoció a Jetsun. Por aquel entonces él tenía 17 años y ella contaba con tan solo 7.Jigme Khesar quedó prendado de aquella pequeña y prometió casarse con ella cuando cumpliera la mayoría de edad.Cuando todo parecía cerrado, Jetsun puso una última condición que si no se cumplía rompería el acuerdo nupcial.El futuro rey tenía que acabar con una de las tradiciones más antiguas de los reyes de su país: la poligamia.En Bután era costumbre que todos los reyes se casaran con más de una mujer. Por ejemplo su padre, Jigme Singye Wangchuck, se casó con cuatro hermanas el mismo día. Y la reina Dragón exigió ser la única o no sería su reina.El año 2011 se erradicó la poligamia en la monarquía de Bután y Jetsun aceptó subir al trono para converitrse en la Reina Dragón.Este sobrenombre proviene del idioma oficial del país, el dzongkha o butanés. A la reina le llaman "Druk Gyaltsuen", que literalmente significa "Reina Dragón".Hablando de su esposa, el rey dijo una vez a los reporteros locales: "He esperado bastante tiempo para casarme. Pero no importa cuándo tardas en casarte siempre y cuando sea con la persona adecuada. Estoy seguro de que me he casado con la persona adecuada".Los medios internacionales consideran que es una de lsa parejas con más interés de las monarquías actuales e incluso cuando se estrenó la película Mulan de Disney se habló de un posible vínculo con la Reina Dragón a la hora de crear el personaje protagonista.Actualmente la Princesa Dragón tiene 27 años, un hijo y se puede seguir su día a día en su cuenta de Instagram.Con información de PLAYGROUNDMAG.NET