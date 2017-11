Multan con 30.000 dólares a la mujer más rica de Noruega por conducir ebria

(Tomada de la Red)

La multimillonaria Katharina Andresen, que a sus 22 años está considerada como la mujer más rica de Noruega, ha sido multada con 30.000 dólares por conducir bajo los efectos del alcohol mientras se dirigía a la casa de campo de su familia.Sin embargo, la estudiante, cuya fortuna está valorada en más de 1.230 millones de dólares, según la revista Forbes, se libró de pagar una multa de más de 4 millones de dólares (la ley en Noruega establece que las multas se aplican en función de los ingresos) porque sus activos aún no han producido ningún dividendo.Aunque Andresen mantiene una participación del 42% en la compañía de inversiones de su familia desde que su padre se la obsequió en 2007, la segunda multimillonaria del mundo no tiene ingresos fijos."Lo siento mucho"Tras comparecer ante un tribunal de Oslo, Andresen fue sentenciada a 18 días de prisión condicional y no podrá conducir durante 13 meses.Tras someterse a la prueba de alcoholemia se determinó que Andresen excedió en tres veces el límite legal de alcoholde 0.02, uno de los más estrictos de Europa, informó la prensa local."Pensé que ya había esperado lo suficiente para no sobrepasar el límite. Lo siento mucho", declaró.La fortuna de su familia proviene de la compra de la firma de tabaco noruega JL Tiedemanns Tobaksfabrik en 1859.