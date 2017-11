La primera película animada que incluye superhéroes mexica

(Tomada de la Red)

Autos eléctricos que circulan con mascarillas de oxígeno, temperaturas cercanas a los 55 grados centígrados y una corporación tenebrosa (no, no es ningún partido político) que gobierna un país en el que conviven pirámides y edificios.Dice Mario Torre Lemus, quien prepara el largometraje animado El Aguila y la Serpiente, que ya es tiempo de que en México aparezcan superhéroes que pertenezcan a nuestra idiosincrasia."Estamos acostumbrados a personajes prestados como Supermán y el Hombre Araña, por eso apostamos a crear un interesante guión con personajes como son Huitzilopochtli, Coyolxauhqui, Quetzalcóatl y el Señor de los Culhuas".Retomar la cosmogonía mexica en un ambiente futurista, en una cuestión ciber- punk. "Personajes todavía humanos, pero con prótesis de alta tecnología, nanorrobots y guerras en espacios virtuales del bajo mundo (Mictlán)".Los del Mundo Sombrío, encabezados por la malvada Coyolxauhqui, hacker que se identifica con las tinieblas y que tiene el coeficiente intelectual más alto en la Tierra; así como Huitzilopochtli, líder de la Rebelión NRN y por ende la esperanza de vida de la humanidad.Se trata de un proyecto independiente en que Torre Lemus tiene como objetivo crear conciencia ecológica, rescatar nuestros valores prehispánicos y vislumbrar un futuro en el que las prótesis y las implantaciones celulares sean una total realidad."Hacer un largometraje animado no es tan fácil. Tiene un costo aproximado de unos 25 millones de pesos y por ello estamos buscando inversionistas. Yo tuve la oportunidad de vivir en Europa (principalmente en París), donde hicimos un arduo trabajo sobre el `Patrimonio de México en Francia'.Ahora hacemos investigaciones sobre el patrimonio de nuestro país en Inglaterra y España y por ello la intención de rescatar nuestros valores y plasmarlos en un largometraje animado". Con información de TUUL.TV