Este niño tiene la cabeza atascada y logró salir con una sencilla solución

(Tomada de la Red)

Hay veces que las travesuras de los niños no tienen explicaciones lógicas. Este pequeño estaba jugando y de repente su cabeza quedó atrapada en medio de dos estrechas barras de metal de unas escaleras y no pudo salir de ellas.El papá llega e intenta rescatarlo pero no lo consigue hasta que el niño toma una mejor idea.El papá primero intenta la forma más lógica, pero es claro que no va a salir de esa manera.Luego intenta abrir las barras.¡Pero no se puede!De pronto, el niño encuentra una solución más ingeniosa.¡No la había imaginado! Mira cómo se las ingenió el pequeño a continuación:Con información de UPSOCL.COM