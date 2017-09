Consejos para preparar el mejor té verde

(Tomada de la Red)

Una de las bebidas que más popularidad ha ganado en los últimos años es el té verde. Y es que esta milenaria infusión, proveniente de los países asiáticos, no solo es muy sabrosa sino que además tiene altos niveles de vitaminas y antioxidantes, por lo que resulta beneficiosa para la salud.El té verde tiene un proceso muy distinto al resto de los tés que conocemos; además, se recoge muy pronto y no se deja que se oxide.Precisamente por su delicadeza, a la hora de hacerlo debemos ser muy cuidadosos. Un exceso de tiempos y temperatura puede arruinar fácilmente esa taza de té que tanto agradecemos durante el día.Pero no te preocupes, aquí te traigo 6 consejos para preparar el té verde más sabroso que te puedas tomar, indica Informe 21 1. Selección del té verdeEl consejo más importante para que puedas preparar un té verde delicioso es que selecciones hojas de calidad y no las bolsitas industriales. Como las hojas de té tienen espacio para respirar, el sabor que le dan a la infusión es mucho más rico y auténtico.2. Cantidad de té verdeLa cantidad de té verde que utilices va a determinar que el sabor final sea amargo o, por el contrario, insípido. La medida indicada es 2 gramos de hojas por 200 centímetros cúbicos de agua.3. Selección del aguaEs importante usar agua de calidad, pues los minerales de este líquido pueden reaccionar con los de las hojas de té y producir un sabor picante. Lo ideal es agua purificada o pura de manantial.4. Temperatura del aguaCon los restantes tés se debe poner agua a hervir e inmediatamente agregar las hojas. Sin embargo, por las diferencias que ya explicábamos, el agua del té verde no debe ser tan caliente ya que le dará un sabor amargo y astringente a la bebida. Pero ojo, tampoco tan fría que no infusione y, por tanto, se pierda el sabor de las hojas.5. Tiempo de infusión del té verdeYa que es tan delicado, las hojas del té verde no deben estar demasiado tiempo sumergidas en el agua. Con 2-3 minutos será más que suficiente, pues de pasarse sabría amargo y de quedarse corto no llegaría a extraerse el sabor de las hojas. Estudios indican que si se dejan mucho tiempo se pierden los antioxidantes, una de las virtudes de esta bebida.6. Edulcorantes del té verdeY, finalmente, es aconsejable ponerle al té verde un poquito de miel o edulcorante, ya que de manera natural esta infusión sabe un poco a hierba. Algunas personas están bien con ello, pero si eres del grupo que no lo prefiere verás que con un poco de dulzor el sabor resulta excelente.Si sigues estos 6 consejos a la hora de preparar tu té verde, te garantizo que tendrás una bebida saludable y exquisita que podrás tomar a cualquier hora del día.