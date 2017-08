Utiliza aceite de argán como el mejor aliado de tu belleza

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El aceite argán es extraído del árbol con el mismo nombre, contiene muchos beneficios para tu piel, cabello y salud. Puedes utilizarlo para prevenir arrugas, reparar puntas abiertas o aplicarlo en tus uñas y manos. Por eso, te decimos cómo lo debes de usar.



¡No más cabello dañado!



Si sientes que tu cabello está dañado por el tinte, el sol, la plancha, las tenazas o todo lo anterior, puedes utilizar este aceite para contrarrestar los daños. Después de salir de bañarte, aplica unas gotas de aceite de argán en tu mano, frota en tus manos por unos 15 segundos para calentar, y distribuye de medios a puntas.



No sólo te va ayudar con los daños de tu cabello, también controlará el frizz y te dará un brillo natural.



Adiós a las estrías



A ninguna de nosotras nos gustan las estrías, pero debido a los cambios físicos como aumento o pérdida de peso se presentan. Para prevenir esto sólo deberás frotar tu piel con aceite de argán y humectar todas las zonas donde sientas que te puedan salir.



Recuerda hacer esto dos veces al día para que surjan mejor los efectos del argán.



Fortalece tus uñas



Si tú como nosotras tienes uñas quebradizas, no te preocupes porque este aceite considerado "milagroso" también te puede ayudar a mejorar el estado de tus uñas. Sólo debes aplicar con una brochita una gota en cada una de tus uñas por la noche, deja que actúe mientras duermes y en la mañana lava tus manos, en pocas semanas empezarás a notar los cambios.



Una vida sin líneas de expresión



Suena increíble la idea de que jamás se note cuántos años tienes, si te interesa utilizar algo que te ayude a prevenir las molestas líneas de expresión, corre a tu tienda más cercana por una crema de uso nocturno que contenga argán.



Este ingrediente como ya lo mencionamos antes puede hacer mucho por ti, pero algo que no sabías es que también sirve para ayudar a la restauración de células muertas.



Por lo tanto, puede salvarte de tener arrugas prematuras.