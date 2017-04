Este pequeño lago en África mató a 1,700 personas

(Tomada de la Red)

El 21 de agosto de 1986, uno de los más extraños y misteriosos desastres naturales de la historia tuvo lugar en el lago Nyos - un lago formado en la cima de un cráter volcánico en el noroeste de Camerún.



Sin previo aviso, el lago liberó cientos de miles de toneladas de dióxido de carbono tóxico – las estimaciones van de 300,000 a hasta 1,6 millones - y esta nube de muerte silenciosa se extendió por el campo a casi 100 km /hr, sofocando un estimado y más de 3,500 animales en cuestión de minutos.



El efecto fue tan devastador como rápido, y con la severidad de una plaga bíblica, derribó a los lugareños y la vida silvestre dentro de un radio de 25 kilómetros del lago.



Muchas personas de las aldeas de Cha, Nyos y Subum fueron asfixiadas en silencio mientras dormían. Algunos fueron encontrados con sangre alrededor de sus narices y bocas. Cuando los pocos supervivientes que quedaban se despertaron, no encontraron disturbios, ni violencia, sólo cadáveres. Incluso las moscas habían caído muertas.



Los periodistas en la zona lo describieron como si estuvieran mirando las consecuencias de una bomba de neutrones.



Joseph Nkwain, que se despertó 3 horas después de que la nube golpeó, relató la experiencia al investigador de la Universidad de Plymouth, Arnold H. Taylor:



"No pude hablar, me volví inconsciente, no podía abrir la boca, de repente oí a mi hija roncar de una manera terrible, muy anormal. Al cruzar a la cama de mi hija, me desplomé y me caí. Mis brazos tenían algunas heridas, realmente no sabía cómo conseguí esas heridas. Quería hablar, pero mi aliento no salía ... Mi hija ya estaba muerta.”



Es uno de los eventos naturales más desgarradores de la historia registrada, y los científicos aún no tienen idea de lo que lo desencadenó.



¿Entonces que sabemos?



En ese momento, los investigadores determinaron que el lago Nyos había liberado una cantidad masiva de CO2 alrededor de las 9 pm, y debido a que el CO2 es más pesado que el aire circundante, rápidamente hundió los valles debajo, cubriéndolo todo en una hoja de gas tóxico de 50 metros de espesor.



Por lo general, esos cientos de miles de toneladas de CO2 se mantienen contenidos en el lago, pero esta vez, algo sopló la tapa.



No está claro lo que "rompió el sello" y permitió que el agua profunda y contaminada se elevara, pero podría haber sido un terremoto, un deslizamiento de tierra, una erupción volcánica o incluso algo tan simple como corridas pesadas que confunden los niveles de agua.



El gatillo era silencioso, pero los efectos eran catastróficos.



"El lago explotó literalmente en lo que se conoce como una erupción línica, enviando una fuente de agua a más de 91 metros en el aire y creando un pequeño tsunami", informó Atlas Obscura.



Curiosamente, un evento similar ocurrió cerca de dos años antes en el lago Monoun, donde una erupción de CO2 mató a 37 personas. Nadie sabe qué desencadenó esa erupción tampoco.



Para evitar que estos lagos exploten una vez más, en el 2001, los ingenieros instalaron tubos en ambos para aspirar el CO2 del lecho del lago, y lo liberan muy gradualmente en el aire.