5 Señales de ya no te ama

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El amor es un sentimiento que no se puede ocultar ya que al inicio es muy efusivo, con el paso del tiempo la intensidad baja, pero siempre hay detalles que muestran que sigue ahí.



Sin embargo también suele terminar y en ocasiones es muy complicado decir adiós y soltar a esa persona que ha estado a nuestro lado en las buenas y en las malas, pero las actitudes en ocasiones dicen más que mil palabras.



En ese contexto te dejamos algunas señales que nos indican que ya no te ama.



1. No te toma en cuenta en viajes o fiestas



Y lo peor es que te enteras por Instagram o Facebook y cuando le preguntas sólo dice que salió de repente.



2. Ya nunca dice “nosotros”



Esta es una de las peores señales ya que cambio el “nosotros” por el “yo quiero”. Inconscientemente te dice que ya no eres parte de su futuro.



3. Ya no eres parte de su familia



Antes te podía rogar para que fueras a las fiestas familiares, ahora te enteras por notificaciones del cumpleaños de la abuela.



4. No escuchas un “te amo” en forma real



En caso de que sea así debes pensar que sigue para ti y hablar claro con tu pareja.



5. Comienzan el juego de término y regreso



Esto es lo peor que puedes hacer, pues los problemas se deben de hablar y afrontar sus nuevos sentimientos aunque te duela.