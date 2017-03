Pierde peso con estos sencillos pasos

(Tomada de la Red)

La famosa nutrióloga rusa Mariat Mújina nos brinda unos, ya que afirma que en nuestro siglo,El hambre es el principal problema, afirma Mújina, ya que es un problema fisiológico como psicológica. El hambre ocasiono esos kilos que tenemos de más, ya que el hambre es quien regula las alteraciones metabólicas en la conducta humana alimenticia, lo que ocasiona que subamos de peso. Cada persona es responsable de cuidar lo que come y mantener una buenacon el hambre.La nutrióloga diseño un método efectivo para bajar de peso sin morirte de hambre y hacer dietas rigurosas. No es necesario que hagas grandes sacrificios, solo tienes que cuidar tu estilo de vida, y combinarlo a base de una relación saludable con la comida.Es necesario comer de acuerdo a nuestra anatomía, es decir, si una persona pesa 70 kilogramos debe de comer 70 gramos de pollo o carne. La nutrióloga recomienda comer 900 gramos de verdura al día.es comer de cinco a seis veces al día, porciones pequeñas de comida y evitar comer antes de dormir, ya que se recomienda no comer nada después de las seis de la tarde.Mújina le recomienda a sus pacientes después de las seis de la tarde, únicamente consumir cosas liquidas, esto te ayudará a no morirte de hambre y romper tu dieta.yogurt, leche, té, o algún tipo de jugo de frutas o verduras.Mújina desmiente la relación entre el sobrepeso y la risa, ya que "Existen estudios que han demostrado que durante la risa en las personas se reduce la hormona grelina, que es la responsable del apetito. La misma hormona es generada por el estrés y la falta del sueño", precisó.Nuestro estrés diario o situaciones difíciles que estemos pasando se pueden ver reflejados en el hambre y el consumo de la comida, muchas veces el consumo de alimentos nos provoca alegría por lo que puede ser un motivo por el cual subamos de peso.