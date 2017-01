Mejora tu auto control siguiendo estos pasos

(Tomada de la Red)

Existen pastillas, modas e incluso soluciones quirúrgicas para ayudarte a perder peso, pero la mayoría de los doctores dice que el método más seguro y efectos para bajar esos kilos extras es por medio de la dieta y el ejercicio.



Es más fácil de decir que de hacer. Ahora la ciencia nos dice como dominar el arte de auto control para hacer que la pérdida de peso sea una meta alcanzable.



De acuerdo con Sylvia Tara, bioquímica y autora del libro The Secret Life of Fat, practicar el auto control puede en realidad cambiar la forma en que el cerebro funciona. Por ejemplo, no importa tu peso o índice de masa corporal, cuando los humanos ven un alimento dulce o alto en calorías, las secciones de deseo de sus cerebros se prenden.



No obstante, Tara explica que en términos de dietistas a largo plazo el área del cerebro asociada con el ‘auto-control’ también se ilumina, algo que no se observa en individuos obesos o incluso individuos con un peso sano normal. Esto se debe a que los dietistas han entrenado a su cerebro para practicar la moderación automáticamente – algo que todos podemos lograr.



La especialista explica que el truco para dominar el auto control esta en un comienzo simple. Por ejemplo, haciéndote consciente de mejorar tu postura por dos semanas o dejar de decir groserías por dos semanas – así ayudas a tu cerebro a prepararse para sacrificios físicos más difíciles, como los asociados con realizar una dieta.



Además, puede enseñar a tu cerebro a disfrutar de actividades, como el ejercicio, al asociar el acto con otra actividad que disfrutes.



Por ejemplo, es más probable que las personas que suelen entrenar escuchando música que les gusta continúen ejercitándose que aquellos que no.



Sabemos que es difícil hacer dieta y ejercicio, pero éstas actividades aún son las mejores para perder peso y mantenerte. Un poco de práctica puede hacer que éstas tareas sean más fáciles y el pequeño malestar inicial te pagará con creces en el futuro.