Por qué comer apurado es perjudicial para tu salud

Para muchas personas, comer rápido es algo habitual. Lo que quizás no sepan es que también es dañino para la salud.Tomarse el tiempo para comer lentamente, saboreando cada bocado, sin distracciones, si bien puede parecer un lujo para muchas personas que enfrentan presiones en el trabajo o en casa, debiera ser la rutina.Ingerir alimentos con calma es fundamental para la salud.Así lo confirmó un nuevo estudio presentado en California durante la reunión anual de la Asociación de Cardiología de Estados Unidos, publicó la BBC.Engullir la comida y devorarla con rapidez aumenta cinco veces el riesgo del llamado síndrome metabólico. ¿De qué se trata? De un término genérico que describe enfermedades como obesidad, presión alta y niveles elevados de colesterol.Ocurre que al comer rápido no damos a nuestro cerebro el tiempo suficiente para registrar que estamos satisfechos, indica Informe 21 El estudioEl análisis fue presentado por el cardiólogo Takayuki Yamaji, de la Universidad Hiroshima en Japón, quien siguió durante cinco años a más de mil personas (642 hombres y 441 mujeres) consideradas "saludables".Los analizados tenían 51 años al inicio de la investigación, en 2008.Para su trabajo, Yamaji dividió a los individuos en tres grupos de acuerdo a la velocidad con que ingerían sus alimentos.Durante el período de cinco años, el 11,6% de los que comían más rápido desarrollaron síndrome metabólico.El porcentaje fue considerablemente mayor que el registrado en los otros dos grupos.Entre quienes ingerían alimentos a velocidad media el riesgo fue de 6,5% y en el caso de los que comían más despacio se redujo aún más: 2,3%.Así, todo indica que "comer más despacio sería un cambio en el estilo de vida que es crucial para prevenir el síndrome metabólico", afirmó Yamaji en California."Cuando las personas comen muy rápido tienden a comer en forma exagerada porque no se sienten llenas", agregó el científico japonés."Comer rápido causa además fluctuaciones en los niveles de glucosa que pueden llevar a la resistencia a la insulina", añadió.La resistencia insulínica es una alteración de la respuesta de los tejidos a la acción de la insulina que lleva a un aumento de los niveles de glucosa en la sangre.Yamaji agregó que el síndrome metabólico es una de las causas de enfermedades cardiovasculares.Apagar la TVUn estudio anterior ya había señalado este año que comer despacio, percibiendo cada sabor, es una estrategia eficaz a la hora de perder peso.La investigación, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, constató que las personas obesas que recibieron entrenamiento en prácticas de "atención plena" perdieron dos kilos en 15 semanas. Quienes siguieron comiendo velozmente perdieron en el mismo período 300 gramos."Nuestro estudio sugiere que existe una asociación entre el comer con atención plena y la pérdida de peso", señaló la investigadora Carolyn Dunn, autora principal del estudio.Por eso, los científicos de Carolina del Norte aconsejan no comer frente al televisor ni en el escritorio durante el trabajo, informó la BBC.La meditación de la mandarinaEn su libro, "Saborea: comer y vivir con atención plena", uno de los autores budistas más conocidos, el maestro zen Thich Nhat Hanh, y la doctora Lilian Cheung explican la práctica de ingerir alimentos sin distracciones.Nhat Hanh enseña incluso una "meditación de la mandarina", en la que recomienda comer la fruta lentamente, conectándola con todo el proceso previo en la naturaleza para producirla y la labor de quienes trabajaron para que llegue a la mesa, sintiendo con gratitud en el paladar cada explosión de dulzura cítrica.Lograr este hábito en tiempos de hiperconectividad es todo un desafío.