4 Preguntas que deben hacerse antes de vivir juntos F

(Tomada de la Red)

Vivir en pareja es un gran desafío. Quienes resuelven hacerlo desean tener altos indicadores de éxito, que sea una decisión duradera y traiga bienestar y satisfacción y que, finalmente, proporcione mucha felicidad. No existe una fórmula única que asegure todo esto, pero he visto en las parejas a quienes he atendido durante muchos años que poner sobre la mesa temas claves antes de la convivencia hace una diferencia positiva.1. ¿Qué esperar del otro?Conversen sobre las expectativas acerca de aspectos cotidianos, pero también trascendentales como la duración de la relación, la expresión del afecto, la fidelidad, las concesiones que se esperan del otro, si quieren tener hijos y cuántos, la calidad y frecuencia de la vida sexual, la dedicación al desarrollo profesional, el manejo del dinero, las relaciones con la familia política, los amigos o el uso del tiempo libre, indica Informe 21 2. ¿Qué tanto te afectarán los cambios?Es un hecho que la relación de pareja pasa permanentemente por cambios positivos y negativos. La manera como cada uno puede enfrentarlos constructivamente con apertura y flexibilidad es una medida muy predictiva de cómo irá evolucionando la relación. La idea es aprender de ellos, crecer, madurar y ganar experiencia que aporte a la conexión que tienen.3. ¿Cuál es tu compromiso?Estar comprometidos significa sacar adelante un proyecto común de vida, concentrarse en los aspectos importantes de la relación, estar motivados por alcanzar lo que se proponen y generar estabilidad y confianza. Se manifiesta desde el interés que se siente por el otro y querer permanecer a su lado hasta enfrentar las dificultades de manera proactiva y conservar el entusiasmo necesario para seguir adelante a pesar de las dificultades.4. ¿Cómo resolver problemas?En las relaciones de pareja siempre habrá una dosis de desacuerdos, divergencias y muchos conflictos de las parejas que se deben a reacciones emocionales inadecuadas. Identificar cuál es la manera como cada uno afronta los conflictos, cuáles son las maneras habituales de responder a las situaciones que incomodan o con las que no se está de acuerdo. ¿Lo hacen de manera positiva y asertiva o, al contrario, las reacciones son impulsivas?