Fotografía de 10 dólares resulta ser un legendario pistolero y vale millones

Frank Abrams, un coleccionista de Carolina del Norte (E.U.) había adquirido un viejo ferrotipo en 2011 sin advertir que se trataba de una fotografía del legendario pistolero del Lejano Oeste Henry McCarty, más conocido como 'Billy the Kid', informa CBS.Además, lo que hace esta imagen especialmente valiosa y única es la presencia en la misma foto del alguacil Pat Garrett, quien pasó a la historia como el hombre que mató a Billy.La fotografía permaneció colgada en la pared de Abrams como un mero adorno hasta 2015, año en que se dio a conocer el caso de Randy Guijarro, otro coleccionista que había comprado una foto del mismo famoso atracador de bancos por apenas dos dólares en una tienda de objetos de segunda mando en California.Tras comprobarse que se trataba de una representación de 'Billy the Kid' jugando al cróquet, los expertos estimaron el valor de esa imagen en cinco millonesde dólares.En la imagen: Billy the Kid (segundo a la izquierda) y Pat Garrett (último a la derecha).Este hecho movió a Abrams a revisar su fotografía de manera más minuciosa, tras lo cual el dueño de la imagen notó un gran parecido con la foto adquirida por Guijarro.Posteriormente, Abrams realizó numerosos viajes por todo el país para consultar con expertos forenses y profesores, quienes sometieron la imagen a análisis de reconocimiento facial y otros peritajes.Finalmente, los expertos confirmaron que se trataba de una imagen única de 'Billy the Kid' junto a su asesino."Estoy extático, me siento una de las personas más afortunadas del mundo " expresó el dueño de la fotografía al conocer el hecho. Y agregó: "Encontrar esto es un privilegio".La imagen, datada el 2 de agosto de 1880, abre nuevas interrogantes sobre la historia del famoso pistolero. La foto habría sido tomada antes del arresto y posterior fuga de Billy, cuando el forajido mató a varios representantes de la Ley. ¿Qué hacía el alguacil Pat Garrett junto al criminal a quien pronto comenzaría a perseguir hasta asesinarlo?, se pregunta Abrams, quien está dispuesto a encontrar la respuesta.En cuanto a la fotografía, "la gente me pregunta todo el tiempo qué valor creo que tenga" confiesa el coleccionista y agrega que no piensa ponerla en venta ya que "honestamente, no tiene precio".Mientras que algunos expertos estiman que el valor de esa pieza de colección podría superar incluso al de la fotografía adquirida por Randy Guijarro.