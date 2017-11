Biólogo halla en Perú una extraña criatura de comportamiento inverosímil

(Tomada de la Red)

Social sawflies! Interesting collective defence behavior, reminds me of a cohesive group of Spartan warriors. pic.twitter.com/Ik1LSroqp0 — Aaron Pomerantz (@AaronPomerantz) 27 de agosto de 2017

Aaron Pomerantz, biólogo y estudiante de la Universidad de California, en Berkeley (E.U.), se llevó una gran sorpresa al toparse el pasado agosto con una misteriosa criatura en la reserva nacional Tambopata, Perú.De aspecto similar al de una masa 'pulsante', esa criatura, aferrada a un árbol, expuso un extraño método de supervivencia para defenderse de predadores, recoge The Mirror.Según explicó el especialista, la masa era en realidad una cúmulo de larvas de 'moscas de sierra' que se reunieron para constituir tan eficaz método de defensa.Decenas o cientos de embriones de estos insectos se entrelazaban para parecer mucho más grandes de lo que serían por sí solas, y se movían al unísono para aparentar ser un solo organismo.En las imágenes grabadas por Pomerantz, esas moscas de sierra se ven al principio estáticas. No obstante, apenas la cámara se mueve, ellas se contorsionan frenéticamente y producen un efecto que haría retroceder a cualquier persona o animal. "Interesante comportamiento de defensa colectiva.Me recuerda a un grupo cohesionado de guerreros espartanos", escribió el biólogo en Twitter.Según destaca el estudiante, citado por The Mirror, "una mosca de sierra solitaria podría ser rápidamente capturada por un ave o una araña hambrienta, con lo cual el formar parte de un gran grupo muy unido podría ayudarlas a sobrevivir a los ataques"."Al moverse al unísono de esta manera, tal vez parezcan un animal más grande, lo que podría asustar a un posible depredador", agrega.La difusión del video en la Red, según comentó luego el propio científico, suscitó tanto curiosidad como repulsión entre los internautas.