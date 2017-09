Consejos para que no sabotees tu relación

(Tomada de la Red)

Te encuentras bien y tranquilo en una relación. De hecho, sientes que todo marcha sobre ruedas. Sin embargo, hay algo que te dice que no es así y comienzas a darle vueltas a ese problema que crees que existe.Es allí cuando debemos darnos cuenta de que nuestra mente nos está traicionando. Pero no todo está perdido: estos consejos serán útiles para cuando te encuentres en este tipo de situaciones.1. Decir que estás bien, pero no es asíLa sinceridad es una virtud esencial para llevar una buena comunicación, por lo tanto, es importante que digas con claridad tus sentimientos. Aunque el primer paso sea difícil, es importante dejar de lado las verdades a medias.2. No espíesRevisar el teléfono o los objetos de tu pareja es infantil y una clara muestra de inseguridad. ¿Por qué? Internamente crees que no mereces atención ni amor.3. Haz cumplidosUn piropo de vez en cuando puede ser ese toque extra que le dé un toque especial a tu relación. El hacerlo indica que te sientes cada vez más cómodo con el otro y, además, se crean vínculos más estrechos, indica Informe 21 4. Esperar que lean tu mente¿Te sientes preocupado por un problema? ¿Crees que tu pareja no te valora? ¿No te invita a la fiesta de la oficina y quieres saber la razón? Bien, todas estas emociones son completamente válidas, pero no puedes esperar que la otra persona lo sepa solo porque sí. Ante cualquier incomodidad, una charla podrá aclararte todas las dudas.5. Habla con franqueza sobre la intimidadEl sexo es una de las partes fundamentales de una relación. Por ende, mientras más sincero y específico seas sobre tus gustos e inclinaciones, más sencillo será compenetrarte con tu media naranja.6. Evita ser empalagosoTe sientes por las nubes porque estás con la persona de tus sueños y sientes que quieres estar y hablar con él todo el tiempo. Es en este punto que debes parar, porque es muy probable que tu pareja decida salir corriendo en dirección contraria. Ante el impulso, recuerda que también te gustaría que te dieran tu espacio y tu tiempo.